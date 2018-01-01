Домашний аквариум — отличное хобби

Сегодня декоративный аквариум — очень распространенная часть интерьера самых разных помещений — от строгих офисных кабинетов до уютных гостиных и спален. Сочетание блеска и ряби прозрачной воды, легкое движение водорослей и мелькание разноцветных блестящих рыбок способно не только оживить обстановку, но и успокоить после тяжелого рабочего дня, снять напряжение и создать атмосферу уюта и покоя. Зачастую со вкусом оформленный и обустроенный аквариум, с тщательно подобранными жителями, становится настоящей доминантой в интерьере комнаты.

Сегодня увлечение домашними аквариумами очень популярно. Часто происходит так, что, приобретя один небольшой аквариум как декор для интерьера, потом начинающие аквариумисты не могут остановиться и легкое увлечение перерастает в страсть всей жизни. Особенно это касается детей, для которых домашний аквариум может стать хорошим стимулом к изучению естественных наук.

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Для того, чтобы положить начало увлечению, которые вполне может стать семейным, сегодня есть множество возможностей. Формы и размеры аквариумов, предлагаемые как в магазинах, так и частными лицами, позволяют покупателю определиться — маленький аквариум купить или, например, большой напольный. Выбор же будущих обитателей аквариума еще больше. Сегодня существует множество объединений аквариумистов и форумов, на которых опытные заводчики часто делятся с начинающими излишками отсаженных водорослей и рыбьего потомства. Возможно, это будут самые незамысловатые рыбки, но такой способ позволяет значительно сэкономить. Конечно, приобретая жителей аквариума у частных лиц, необходимо особенно внимательно их обследовать на предмет различных повреждений и заболеваний. Если приобретенных рыб планируется подселить в аквариум, который уже служит домом для других рыбок, то новоселов рекомендуют некоторое время подержать в карантине в отдельной емкости.

Сегодня увлечение аквариумистикой доставляет человеку множество приятных эмоций, а доступность большого объема информации, хороший выбор необходимого оборудования и корма делает его еще более легким и доступным даже школьнику