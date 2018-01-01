Домашние питомцы

Каждый, кто решил завести домашнее животное, должен понимать ту ответственность, которая стоит за этим решением. Прежде всего, нужно оценить возможности содержания собаки или кошки в своем доме. Если это загородный коттедж с большим приусадебным участком, то можно позволить себе завести собаку больших размеров с пушистой шерстью. Здесь ему будет, где побегать и порезвиться. А вот приводить такое животное в однокомнатную квартиру не стоит, особенно, если в ней проживают дети. Что касается бойцовской породы собак, то содержать их в квартире вообще не рекомендуется. Сказать, что все животные этих пород агрессивны, однозначно нельзя. Здесь все зависит от тренировок и обучения с самого детства. Но в квартире лучше содержать небольшую гладкошерстную собаку, за которой легко ухаживать.

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Приютив у себя животное, нельзя забывать, что оно может болеть. Поэтому необходимо, вовремя сделать прививки и содержать своего питомца в чистоте. Что касается кошек, то приучить их к гигиене довольно просто, ведь это очень умные животные. Но жить в неволе этому подвижному существу довольно трудно, а, выпуская его на прогулку в большом городе, хозяин постоянно рискует. Котам трудно выживать в большом городе, где опасность подстерегает их постоянно. А вот в деревне котам настоящий простор и польза там от них большая. Как известно, кошки лучшие борцы с домашними грызунами.

Иметь большую и грозную собаку необходимо для защиты своего имущества. Но следить за состоянием здоровья своего животного крайне необходимо. При малейшем подозрении на заболевания кожи, глаз, ушей и прочих органов, нужно немедленно обращаться к врачу. Если транспортировать своего питомца в ветеринарную клинику проблематично, то врача можно пригласить на дом. Он установит диагноз и назначит необходимое лечение. Все рекомендации врача владелец животного должен выполнять, чтобы поставить снова на ноги домашнего любимца.