Для чего нужны аппликаторы Ляпко?

Аппликатор Ляпко получил массовую популярность в последние годы. Специально разработанные игольчатые пластины всегда занимают заслуженное место в каждом доме.

Так называемые аппликаторы Ляпко, разработаны доктором рефлексотерапевтом Н.Г. Ляпко уроженец г.Донецк. Их назначение — это массовое использование с лечебной целью, и вдобавок, как профилактическое средство для сохранения и укрепления здоровья. Аппликатор такого плана повышает работоспособность человека, укрепляет общий жизненный тонус, способен нормализовать сон, улучшить настроение, ускоряет обмен веществ (люди плотной комплекции теряют лишний вес, а истощенные, наоборот, набирают недостающий).

Использование аппликаторов содействует избавлению от негативных привычек. Аппликаторы Ляпко всегда показаны к применению при весьма массовом спектре патологических состояний и заболеваний.

— за короткое время проходят головные боли

— со временем исчезают боли в самом позвоночнике

— значительно ускоряется восстановления после различных черепно-мозговых травм, инсультов и операций

— уменьшается приём лекарств, в противном случае и вовсе их применение не потребуются

— увеличивается работоспособность.

— нормализуется здоровый сон и восстанавливается правильный обмен веществ.

— значительно улучшается настроение.

— отмечается облегчение лечения болезней желудочно-кишечного тракта.

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Некоторые скептики могут заявить, что аппликатор преподносят, как некую панацею от всех заболеваний. Но, это не так. Спектр действия на здоровье человека и вправду весьма широк, но имеются и некоторые особенности, а также противопоказания для использования аппликаторов Ляпко.

В базе действия данного аппликатора лежит разнометалловая так называемая многоигольчатая рефлексотерапия.

По понятиям древневосточных учёных, зоны и точки акупунктуры всегда связаны с нашими внутренними органами. Их каналы проходят на самой поверхности кожи и на отдельно взятых внутренних органах, что сразу и обуславливает возможность оказывать влияние на процессы в организме через тонкий слой кожи. Наряду с этим поражение внутреннего органа всегда ведёт к трансформации состояния точек (территорий) на коже, и все это исправляться может исключительно грамотным действием на кожу (различными средствами рефлексотерапии, профессиональным массажем и многими иными методами среди них и посредством предлагаемого на рынке аппликатора.