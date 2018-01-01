Для чего нужен ингалятор?

В последнее время всё у большего количества людей дома появляется такой медицинский аппарат как ингалятор. Узнать подробнее, что же такое ингалятор и разобраться в том для каких ситуаций он незаменим мы попробуем далее.

Ингалятор, или как его ещё называют небулайзер – это небольшой прибор, который преобразовывает лекарственный препарат в микрочастицы пара или аэрозоль. Этот аппарат пригодится как взрослым, так и детям при заболеваниях дыхательных путей.

Вдыхая целебные пары, больной гораздо быстрее пойдёт на поправку за счёт большой эффективности проникновения лекарства к очагу заболевания. Ингалятор также незаменим для профилактических процедур в период повышенной заболеваемости и в холодную погоду.

Основные разновидности ингаляторов

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Их можно разделить на 3 большие группы

Паровые

Ультразвуковые

Компрессорные

Различаются они методом подачи действующего вещества, формой, размером, наличием или отсутствием расходных материалов, а также тем, с какими препаратами их можно или нельзя применять.

Паровые – самые простые и в основе их действия лежит процесс испарения препарата. Пациент вдыхает горячий пар.

Компрессорные и ультразвуковые небулайзеры имеют более современный принцип работы. Они преобразовывают лекарство в мельчайшие частицы аэрозоля. В такой форме лекарство лучше попадает в лёгкие и бронхи, не теряя при этом своей эффективности. Различаются эти два типа своими внешними характеристиками – компрессорные ингаляторы объёмнее и шумнее. А также возможностью применения различных лекарств на основе эфирных масел. Прежде чем покупать прибор рекомендуется обсудить с врачом, какие именно лекарства пациенту предстоит использовать.

Сфера применения

С помощью этого медицинского прибора можно лечить очень большой список заболеваний дыхательных путей, включая астму, бронхит, аллергический кашель, насморк, воспаления трахеи, гортани, глотки и носовых пазух.

До сих пор многие люди уверены, что небулайзер не является средством первой необходимости в домашней аптечке и многие заболевания можно вылечить таблетками, сиропами и спреями. Принимая решение важно помнить, что эффективность ингалятора намного выше, чем у любого спрея и уж, тем более таблеток. Одним из самых важных его преимуществ можно назвать практически полное отсутствие побочных эффектов, в том числе на органы ЖКТ.