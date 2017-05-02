Дизайнерские свадебные платья сезона 2017 года

Свадьба – это событие, на котором девушка-невеста хочет быть роскошной, неповторимой, незабываемой. Чтобы просмотр свадебного видео спустя многие годы вызывало в душе только трепет и восхищение. Поэтому в образе молодой девушки важна каждая деталь. Но основная роль отводится именно свадебному платью. Какое платье выбрать – пышное или фасона «рыбка»? Какой оттенок предпочесть? Какому дизайнеру довериться в выборе платья-мечты? И существует ли свадебная мода?

Дизайнерские свадебные платья. Что сегодня актуально?

Дизайнерские свадебные платья выбирают те невесты, которые ценят уникальность, оригинальность, эксклюзивность модели, ее шик и гламур. Кто-то ищет модные новинки, чтобы даже на свадьбе быть в тренде. Другие еще в детстве знали, как должен выглядеть идеальный наряд, а потому ищут то самое платье по всем бутикам и интернет-магазинам.

Для тех, кто следит за модой, предлагаем обзор новинок от известных дизайнеров.

Бренд Jovani предлагает невестам блистать на собственной свадьбе.

Девушки, предпочитающие классический стиль одежды, оценят платья А-силуэта или фасона «рыбка», сшитые из атласной ткани или кружевной. Оттенок наряда подбирается под тематику торжества – лавандовый, айвори, белоснежный, мятный и другие.

Более смелые и решительные девушки будут в восторге от моделей, обильно украшенных стразами Сваровски.

Предпочитающим золотую серединку Jovani может предложить однотонные платья с инкрустированными стразами деталями: кокеткой, рукавами, поясом и т.д.

Модельер Tadashi не изменяет традициям. Его платья утонченные и романтические. Невесты в них будут нежными и невероятно красивыми. Шифон, кружевное полотно мягко обволакивают фигуру, создавая воздушный, сказочный образ.

Модный дом Tony Bowls радует разнообразием фасонов. Тут и платья со струящейся и расширяющейся книзу юбкой, и модели, облегающие безупречное тело, и платья, в которых невеста будет похожа на известных голливудских кинодив. Но что их объединяет, так это роскошь, дорогие ткани, в меру роскошный и обильный декор, идеальные лекала.

Дизайнерские свадебные платья от Alyce Paris и Faviana в этом сезоне изумляют и покоряют своей легкостью, воздушностью. Невесты в таких нарядах мгновенно превращаются в фей, нимф, а свадьба становится сказочной.

Тем, кто планирует свадьбу с налетом гламура и шика, можно порекомендовать платья от Terani. Обильно украшенные камнями, с легкой юбкой из шифона или благородного атласа, они буквально ослепляют и вызывают восхищение.

Бренд Shimmer создает платья для смелых девушек. Глубокое декольте, греческий стиль платья подчеркивают сексуальность невесты и будоражат воображение жениха.

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При выборе платья рекомендуем следовать не только моде, но и собственным ощущениям. Невесте в нем находиться целый день. Поэтому оно должно быть одновременно красивым и удобным.