Дизайн угловой кухни

Ремонт, перепланировка, оформление кухонного пространства всегда подразумевает некоторые трудности. Независимо от метража помещений, если у вас большая, маленькая кухня, нужно грамотно зонировать пространство, задействовав каждый квадратный метр площади, правильно подобрать кухонный гарнитур, разместить бытовую технику, инженерные коммуникации.

Только грамотная организация позволит обустроить максимально комфортное и удобное жилищное пространство. Если вас интересует, где можно заказать уникальный проект дизайна, рекомендуем обратиться к специалистам компании НьюДизайн.

Угловые кухни в интерьере

Угловые кухни – идеальный вариант в современном дизайне, благодаря которым можно задействовать каждый полезный метр общей площади, что особенно актуально для малогабаритных по площади квартир.

В небольшом по метражу помещении необходимо:

грамотно расположить наиболее важные рабочие сегменты кухонного пространства (мойка, шкафчики, плита);

встроить бытовую технику;

организовать рабочие зоны, место для принятия пищи, отдыха;

продумать освещение, подчеркнув зрительно главные акценты интерьера.

Изменить общую привычную обстановку можно за счет конкретных примеров расположения, конфигурации, комбинации наиболее удачных цветовых решений, которые предлагает студия Ньюдизайн. Здесь предлагаем оценить самые удачные проекты специалистов.

Оригинальные идеи дизайна

Угловые кухни позволяют грамотно задействовать свободное пространство, но при этом, не загромождая его. К тому же угловая кухня имеет массу неоспоримых преимуществ над любыми другими видами рабочей мебели и позволяет организовать удобный, эргономичный рабочий уголок. Расположить все необходимые элементы по правилу треугольника, создать комфортное практичное пространство значительно проще. единственный минус угловых кухонь заключается в том, что такой вариант не слишком приемлем для узких длинных помещений.

Поверхность стены можно классифицировать как часть рабочей зоны, сверху расположив полочки, навесной шкафчик. В качестве рабочей зоны можно задействовать широкий подоконник.

Важно! Благодаря угловому расположению мебели, можно добиться правильного соотношения зоны хранения, зоны подготовки (мойка, кухонный фартук, разделочный стол) и зоны приготовления пищи. Обеденная и рабочая зоны должны располагаться в противоположных концах помещения. Допустимо использовать различные уровни, к примеру, отделив зоны разноуровневым полом.

Выбирая кухонный гарнитур, помните, что мебель должна быть удобной, практичной. Размеры, материалы для кухонного комплекта подбираются индивидуально. Фасад может быть изготовлен из МДФ, ДВП. В современных дизайнах органично смотрится стекло, металлические элементы. Фурнитура должна быть качественной, а материалы – влагостойкими, практичными, износоустойчивыми.

Отдавайте предпочтение модульным конструкциям, в которых можно разместить или встроить бытовую технику. Мебель должна органично вписываться в общую стилистику.

Что касаемо цветового оформления, визуально расширить пространство помогут светлые, пастельные тона (белый, светло-серый). Предпочтение стоит отдавать глянцевым фасадам, полупрозрачным материалам. Облицовка стен подразумевает кафель, керамоплитку. обычную окраску. Для пола подойдет линолеум, качественный ламинат, керамогранит.

Дизайн угловой кухни может быть выполнен в стиле хай-тек, минимализм, эко- кантри, скандинавском стиле.