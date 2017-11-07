v>
Главная » Популярное » Дизайн угловой кухни

Дизайн угловой кухни

7 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Ремонт, перепланировка, оформление кухонного пространства всегда подразумевает некоторые трудности. Независимо от метража помещений, если у вас большая, маленькая кухня, нужно грамотно зонировать пространство, задействовав каждый квадратный метр площади, правильно подобрать кухонный гарнитур, разместить бытовую технику, инженерные коммуникации.

Только грамотная организация позволит обустроить максимально комфортное и удобное жилищное пространство. Если вас интересует, где можно заказать уникальный проект дизайна, рекомендуем обратиться к специалистам компании НьюДизайн.

Угловые кухни в интерьере

Результат пошуку зображень за запитом "угловые кухни в интерьере"

Угловые кухни – идеальный вариант в современном дизайне, благодаря которым можно задействовать каждый полезный метр общей площади, что особенно актуально для малогабаритных по площади квартир.

В небольшом по метражу помещении необходимо:

  • грамотно расположить наиболее важные рабочие сегменты кухонного пространства (мойка, шкафчики, плита);

  • встроить бытовую технику;

  • организовать рабочие зоны, место для принятия пищи, отдыха;

  • продумать освещение, подчеркнув зрительно главные акценты интерьера.

Изменить общую привычную обстановку можно за счет конкретных примеров расположения, конфигурации, комбинации наиболее удачных цветовых решений, которые предлагает студия Ньюдизайн. Здесь предлагаем оценить самые удачные проекты специалистов.

Оригинальные идеи дизайна

Результат пошуку зображень за запитом "угловые кухни в интерьере"

Угловые кухни позволяют грамотно задействовать свободное пространство, но при этом, не загромождая его. К тому же угловая кухня имеет массу неоспоримых преимуществ над любыми другими видами рабочей мебели и позволяет организовать удобный, эргономичный рабочий уголок. Расположить все необходимые элементы по правилу треугольника, создать комфортное практичное пространство значительно проще. единственный минус угловых кухонь заключается в том, что такой вариант не слишком приемлем для узких длинных помещений.

Поверхность стены можно классифицировать как часть рабочей зоны, сверху расположив полочки, навесной шкафчик. В качестве рабочей зоны можно задействовать широкий подоконник.

Важно! Благодаря угловому расположению мебели, можно добиться правильного соотношения зоны хранения, зоны подготовки (мойка, кухонный фартук, разделочный стол) и зоны приготовления пищи. Обеденная и рабочая зоны должны располагаться в противоположных концах помещения. Допустимо использовать различные уровни, к примеру, отделив зоны разноуровневым полом.

Выбирая кухонный гарнитур, помните, что мебель должна быть удобной, практичной. Размеры, материалы для кухонного комплекта подбираются индивидуально. Фасад может быть изготовлен из МДФ, ДВП. В современных дизайнах органично смотрится стекло, металлические элементы. Фурнитура должна быть качественной, а материалы – влагостойкими, практичными, износоустойчивыми.

Отдавайте предпочтение модульным конструкциям, в которых можно разместить или встроить бытовую технику. Мебель должна органично вписываться в общую стилистику.

Что касаемо цветового оформления, визуально расширить пространство помогут светлые, пастельные тона (белый, светло-серый). Предпочтение стоит отдавать глянцевым фасадам, полупрозрачным материалам. Облицовка стен подразумевает кафель, керамоплитку. обычную окраску. Для пола подойдет линолеум, качественный ламинат, керамогранит.

Дизайн угловой кухни может быть выполнен в стиле хай-тек, минимализм, эко- кантри, скандинавском стиле.


Хотите оставить комментарий к статье Дизайн угловой кухни?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Дизайн угловой кухни
  • Спортивное питание
  • Пицца и ее разновидности
  • Пражское рождественское печенье
  • Как выбрать сковородку: советы и секреты

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Выбираем садовый инвентарь на подарок Ла квинта порфавор, или кто первый встал того и тапас! – 10 Как сохранить зрение? Ухаживаем за чувствительной кожей – лицо Почему мужчины не хотят брать на себя обязательства Кухонные вытяжки с природными ароматами – идея подарка Немного о выборе женского спортивного костюма Порядок в доме – как обеспечить Заезды в уголках губ



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!