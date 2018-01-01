Детское транспортное средство

Вне зависимости от пола, современные дети очень быстро начинают интересоваться различными средствами передвижения, с которыми соприкасаются в жизни. Малыш с собственным «транспортом», быстрее приобретет навыки самостоятельной жизни, будет активно познавать окружающий мир и наслаждаться свободой действий. Кстати, если Вы еще не знаете где продается гироскутер, то кликайте по ссылке и переходите на сайт. В наличии огромный ассортимент товара по весьма адекватным ценам.

Не забывайте и про физическое развитие во время игры – это также очень важно.

Чем должен обладать хороший самоходный транспорт для малыша?

Подбирая для малыша технику, обращайте внимание на три основных пункта, которые мы выделили далее в статье:

Безопасность. Ребенок должен иметь максимальную защиту от явных и скрытых угроз.

Универсальность. Особенности техники должны адаптироваться со временем, под рост крохи.

Радость. Один из главных пунктов, чтобы возможности новой игрушки приносили детям только восторг.

Малыш старше трех лет спокойно управится с трехколесным велосипедом и небольшим электромобилем, ведь для этого не нужны особые мускульные усилия. В движение игрушку приводит мотор, работающий от аккумуляторов, которые достаточно заранее заряжать. Аккумуляторы у разной техники работают по-разному, некоторые модели развивают до 12 километров в час на ровной местности.

Каждое авто имеет ремни безопасности, зеркала заднего вида и тормоз. Малыш может менять направление езды простым рычагом вперед-назад. Управление осуществляется через педаль газа и руль, при нажатии на который автомобиль двигается, а при отпускании – начинает останавливаться.

Пульт дистанционного управления дает возможность управлять машиной с расстояния, пока кроха не научится действовать самостоятельно. Кроме того, вы сможете ограничить передвижение деток постарше, сопровождая их во время езды. Кроме того, дистанционно можно вернуть малыша, который слишком увлекся ездой.

Разнообразный детский транспорт

Как и настоящие автомобили, детский транспорт имеет много вариации кузова. Выбор модели связан с предпочтением ребенка. Возможно, некоторых детей заинтересует спортивный болид или скутер, джип, мотоцикл или другие оригинальные модели с несколькими пассажирскими местами или на одного человека. Специальные дамские копии автомобилей точно привлекут внимание юных леди.

Кроме легковых автомобилей, для детворы есть в продаже и солидные электромобили – джипы, которые имеют высокую проходимость, обеспеченную усиленной подвеской и высокой подвеской. Как правило, они оснащаются двумя моторами, а максимальная скорость езды достигает 7 км/час.