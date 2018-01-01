Детский день рождения под ключ, или Кому доверить веселый праздник?

Однако, для того чтобы праздник удался и именинник вместе с маленькими гостями остались довольны, к событию нужно долго и тщательно готовиться.

На что обратить внимание при планировании мероприятия?

Прежде чем определяться с тем, как будет проходить день рождения в домашних условиях, взрослым необходимо учесть следующие факторы:

количество приглашённых детей, их возраст и интересы;

свободная для празднования площадь;

число задействованных в организации и проведении праздника лиц и их творческие возможности;

бюджет.

Сценарий детского праздника

Особого творчества и креативности требует пошаговая разработка сценария мероприятия с возможными отклонениями на случай «если что-то пойдёт не так». Нужно не только придумать общую идею и тему детской вечеринки, но и суметь воплотить их в жизнь, определиться с ведущим и его костюмом (героя сказки, мультфильма или книги).

Ни один праздник не обойдётся без разнообразных развлечений: игр, конкурсов, квестов. Основная сложность их подбора состоит в том, чтобы угодить всем присутствующим: не обидеть одного и не вызвать скуку у другого. При этом отдельные ограничения накладывает замкнутое пространство вашего помещения. Хорошо, если в вашем распоряжении частный дом с большим ухоженным участком, но тогда и о мерах безопасности придётся побеспокоиться.

Очень важно заранее продумать украшение зала (именно оно создаёт первое ощущение радости и веселья), а также музыкальное сопровождение (тишина – не для детей). Хорошо, если в подготовке, проведении и оформлении домашнего праздника для детей взрослые участвуют не первый раз. Тогда они знают, где брать яркие костюмы, как придать помещению особую атмосферу, насколько важен креатив и творческий подход в разработке игр, а также почему для детей развлечения важнее закусок.

Работа с детьми и для них – кропотливый и ответственный труд, требующий усилий, фантазии и умения ладить с ребятами разных возрастов и характеров. Вот почему зачастую родители доверяют детские мероприятия профессиональным аниматорам, которые сумеют провести действительно весёлый праздник.

Кто сделает всё за вас?

Забыть обо всех проблемах и доверить организацию и проведение детского дня рождения под ключ вы можете, обратившись в агентство «Holiday Kids». Вам остаётся лишь выбрать любимых героев виновника торжества и определиться с количеством гостей. Остальное мы сделаем за вас!

Детальная разработка сценария, красочные костюмы, забавный реквизит, отличный подбор музыки, удачное оформление интерьера и море развлечений, которые всегда нравятся детям, — всё это вы получаете, заказав праздник у нас. Аниматоры на дом – это настоящее шоу, в котором смогут поучаствовать ваши дети и которое подарит им отличное настроение, улыбки и самые приятные воспоминания. Хотите разбавить праздник фокусами, химическим шоу или общением с дрессированными животными? Решили угостить маленьких непосед изысканным десертом из шоколадного фонтана? В «Holiday Kids» вашим желаниям нет ограничений.