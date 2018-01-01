Детские бодики от бренда “Babyhit”: как выбрать этот предмет гардероба

Поколение бабушек хорошо помнит, что кроме ползунков и распашонок, на прилавках детских магазинов не было больше ничего, и приходилось одевать младенцев в эту непрактичную экипировку. Ползунки постоянно слезали с малышовых попок, а распашонки задирались и доставляли ребенку массу неудобств. Теперь эти младенцы выросли и сами стали мамами и папами, но воспитывая своих детей, они больше не переживают по поводу неудобных предметов гардероба, поскольку появились модели детских бодиков, предназначенные для повседневного ношения.

Модели и особенности кроя body

Данный вид одежды представляет собой удлиненную футболку, плотно прилегающую к телу малыша. Низ моделей фиксируется застежками между ножек младенца, тем самым сохраняя неподвижное положение памперса. Открывая кнопочную или пуговичную застежку, можно с легкостью поменять главный предмет младенческой гигиены, не доставляя беспокойства ребенку. Модели бывают с короткими и длинными рукавами, могут иметь высокую или низкую посадку и шьются из легкого хлопка или утепленного трикотажа.

Как подобрать бодик для ребенка

Сделать это достаточно просто, достаточно познакомиться с информацией на сайте babyhit.kiev.ua/bodiki.html, где представлена детская одежда от известного бренда “Babyhit”. Руководствуясь размерными параметрами, следует определиться со следующими моментами:

назначение body, которые бывают летними, зимними и универсальными;

тип застежки и ее расположение;

цветовое оформление футболки для мальчиков и девочек.

Следует учесть, что эта одежда должна соответствовать росту и комплекции малыша, поскольку считается нательной деталью гардероба. Слишком узкий бодик будет сковывать движения, а большой размер не справится с задачей фиксации памперса.

Преимущества ношения бодика

Практичность – это главное, но не единственная польза белья бодийного типа. К его преимуществам можно отнести простоту процедуры одевания ребенка и закрытую спинку, до которой не добраться сквознякам. Бодики отлично комбинируются со штанишками, носочками и другой детской атрибутикой, создавая модные и красочные комплекты.

Нарядные модели можно одевать в поликлинику или в гости, где у мамы не возникнет проблем с переодеванием малыша. С этой задачей справятся даже неопытные папы, которых пугает это ответственное занятие. Но самое важное качество модели – это максимальный комфорт, который позволит ребенку не отвлекаться от познавания окружающего мира.