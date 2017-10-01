Детские автокресла

Детские автомобильные кресла используются в Европе и США довольно давно, примерно с того момента, когда начали применяться ремни безопасности и все мировые автомобилестроители начали серьезно задумываться о безопасности пассажиров. У нас использование детских кресел почему-то до ужаса недоразвито. Разберемся.

До первой половины 2000-х мало кто знал о существовании неких автомобильных сидений. Детей возили на коленях или просто прыгающими по сидению, водители или пассажиры – и те редко пристегивались. Сравнительная редкость попадания в аварии автомобилей с детьми на борту внимания ни у кого не вызывала.

Бумом для популярности автомобильных кресел стало принятие закона, согласно которого с 01.01.2007 запрещалась перевозка детей без специальных удерживающих устройств. Это стало переломным моментом: люди неожиданно задумались об опасности дорожного движения для детей в автомобиле, появились обзоры, а полки автомагазинов начали заполняться автомобильными креслами.

Теперь купить детское автокресло, прогулочные коляски можно в компании Avtokrisla по адресу https://avtokrisla.com/c7-kolyaski/hauck.html . Но их рынок настолько богат, что для правильного выбора стоит немного разбираться в этом вопросе.

Первая характеристика – безопасность. Автомобильные кресла известных марок, если это не китайская подделка, соответствуют стандартам ECE К 44/04. Этот стандарт носит рекомендательный характер для производителей, но понятное дело, что все производители стремятся ему соответствовать. Т.е. покупая автокресло Bertoni можно не сомневаться, что оно соответствует требованиям безопасности для ребенка. Однако, требования к креслам ежегодно ужесточаются. Например, в 2011 году ужесточились стандарты безопасности при боковом ударе.

Теперь о креплении сидений. Самые простые варианты крепятся штатными трехточечными ремнями. Но большая часть современных кресел крепится с помощью системы IsoFix. Такими креплениями оснащены почти все европейские и американские автомобили последнего десятилетия. Автокресло IsoFix удерживает с помощью специальных скоб, и крепление получается очень жестким, практически без люфтов.

Кресла креслами, но что же делать с новорожденными? Они не могут сидеть в кресле. Автокресло для новорожденных имеет форму люльки, обычно имеет специальные ручки для переноски и устанавливается против движения автомобиля. Несмотря на то, что оно качается, люльки оно полностью заменить не может и ребенку в таком кресле можно находиться не более 2-х часов.

Стоит еще сказать пару слов о ценовой разбежке. Есть простые, но качественные варианты, а есть элитные серии кресел.