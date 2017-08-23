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День отца и оригинальные подарки к нему

23 Август 2017
Категория: Популярное

Самый распространенный праздник, в который поздравляют максимальное количество людей на земном шаре – это, конечно, 8 марта. Утвердить один мужской праздник во всех странах так и не удалось. Однако, с каждым годом все большую популярность приобретает такой праздник, как День отца. Одни из пионеров, активно отмечающих этот день и придумывающих оригинальные подарки, – это Финляндия и Эстония.

День отца в этих странах отмечается во второе воскресенье ноября. А пришел к ним этот праздник из США. Его в 1909 году придумала некая миссис Додд из Вашингтона в благодарность своему папе, воспитавшему самостоятельно шестерых детей. Постепенно праздник перебрался в северные страны, Финляндию и Эстонию, и уже там оброс собственными традициями. Рекомендуем Вам отличный интернет-магазин подарков podaro4ek.com.ua, где можно выбрать презент на любой вкус!

Как выбрать подарок папе

В Финляндии, например, в День отца повсюду вывешивают специальные флаги. Сыновья и дочки преподносят папам самодельные подарки. Чаще всего это вырезанные из бумаги и раскрашенные автомобили и галстуки. В это время любящие жены накрывают праздничный обед и обязательно пекут торты или пироги. Поздравляют в этот праздник также дедушек и прадедушек, причем не менее торжественно и весело. Необычные подарок папе можно найти на по ссылке: http://www.podaro4ek.com.ua/Roditelyam-25/Podarok-otcu-121. Там найдете просто огромное количество полезных вещей по весьма адекватным ценам.

В последнее время многие жители Финляндии говорят, что презент на День отца выбирался тщательнее, чем подарок папе на день рождения. А еще в этот день принято поздравлять даже тех, кого уже нет в живых. Поэтому нередко на могилах умерших мужчин зажигаются свечи.

Эстония начала отмечать праздник немного позднее, однако старается не отставать от страны-соседки по размаху празднования. Во всех школах и детских садах в честь сильной половины человечества, успевшей обзавестись наследниками, проводятся утренники, концерты и представления. В праздновании принимают участие и власти страны. В последние годы уже стало традиционным проведение показательно-познавательных представлений силовыми структурами, в процессе которых дети вместе со своими отцами могут принять участие в разнообразных конкурсах, а также ознакомиться с мужскими профессиями. В конкурсах принимают участие и воспитанники детских домов, «отцами» которых на этот вечер становятся полицейские, спасатели, пограничники и военные. Еще один подарок от государства эстонским отцам – это материальная помощь. По крайней мере, тем из них, кто имеет низкие доходы и воспитывает детей в одиночку. Это и правильно, ведь достойно воспитать ребенка – не меньший подвиг, чем защитить родину. И День отца – хорошее тому подтверждение.

Надеемся, что и в нашей стране этот праздник когда-нибудь приобретет подобный масштаб и торжественность.

По материалам сайта podaro4ek.com.ua.


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