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Деловой стиль одежды

5 Август 2017
Категория: Популярное

Вы, наверняка считаете, что деловой стиль это скучно. Белый верх и черный низ. Без сомнений, его основными характерными качествами должны оставаться лаконичность, строгость, неяркие цвета. В современном деловом стиле можно “ поиграть “ с асимметричным кроем, аксессуарами и другими модными деталями. Но конечно же, рамки, которые нельзя переступать останутся навсегда в деловом стиле одежды. Сегодня очень популярна становится ткань из вискозы, которую можно найти по ссылке https://cykno.ru/tkan/viskoza/. На сайте найдете огромный выбор за вполне разумные деньги.

Цветовая гамма офисного стиля.

Как и раньше, основные цвета данного стиля белый и черный. Белый, кстати, отлично сочетается с любыми другими. Стоит отказаться от розовых, ярко-красных и блеклых цветов. Коричневый, синий, серый, кофейный отлично подходят офисному стилю. Последнее время офисные модники и модницы не отказывают себе в ярких деталях, они служат контрастом на строгом фоне.

Костюм — основа офисного стиля.

Конечно же основа офисного стиля — костюм. Он обязан хорошо сидеть на Вашей фигуре, иначе это проигрышный вариант. Дополнить Ваш образ поможет сумка, грамотно подобранная с помощью продавца консультанта.

Брюки один из самых практичных элементов делового наряда. Подбирать брюки нужно соответственно Вашей фигуре. Что бы они скрывали все Ваши недостатки и достоинства.

Юбки. Длина должна быть или выше колена на 2 см. или ниже на 3 см. Все, конечно, зависит от Вашего роста. Если у Вас слишком широкие или узкие бедра, не стоит выбирать юбку-карандаш. А если фигура позволяет, то можно отдать предпочтение юбке с завышенной талией, что подчеркнет Вашу талию.

Блузки лучше выбирать нейтральных цветов, белый не очень практичный. Блузку с орнаментом может себе позволить только человек, занимающийся творчеством, например дизайнер.

Офисные платья

Хитом сезона всегда будут черные платья. Платье может быть как коктейльным так и вечерним, в зависимости от подобранных Вами аксессуаров. Главное, правильно его преподнести, этому надо учиться, кто-то обучается быстро, кто-то медленнее, но на девушку, умеющую носить платье всегда обращают больше внимания.

Жакет стоит подбирать ко всему вышеописанному. Он послужит отличным дополнением, и “ спасательным кругом “ в некоторых ситуациях.

Обувь как отражение статуса.

Обувь одна из самых важных деталей делового стиля. Следите за тем, что бы Ваша обувь всегда была чистой и ухоженной! Выбирайте классические модели, они всегда будут пользоваться успехом, т.к их всегда будет легко сочетать!


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