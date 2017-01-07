Дебютный клип Энни – донецкая история

Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня и так же посвящен родному городу. Где запечатлены красивые всеми известные места. Хотите узнать, о чем идет речь? О каком городе? Этот город, где в данный момент идет война. Город Донецк. Но ребята, не смотря на военное время, занимаются творчеством и решили в силу своих возможностей снять клип.

Клип называется ” Прощай…” На первый взгляд ребята кажутся чувственной и влюбленной парой. Но это оказалось не так. Эта великолепная пара, они действительно пара, но пара творческая и не более. Они вжились в роль , и сыграли свою роль на отлично. Вот и ответ на все вопросы. У каждого из ребят есть своя жизнь и свои половинки. Но вот так случайно они встретились и стали творческим дуэтом.

Актер: Максим Гавриченко, это умный молодой человек с невероятным голосом. Участник разных конкурсов. Занявший много призовых мест, наград в вокальном направлении. Превосходный Донецкий тенор.

Актриса: Энни, эта девушка обладающая невероятной энергетикой. Она нежная и чувственная и очень творческая натура, и к тому же очень сильная духом. Она собрала всех нужных людей и не смотря на постоянные трудности, она сделала это, первый дебютный клип. Именно она придумала этот проект “Прощай…”. Написала сама текст, исполнила песню и придумала сценарий. Для одного человека это много. Не так ли?

Энни говорит: ей очень повезло с ребятами которые имели отношения и работали вместе с ней. Невероятные люди остались за кадром, которые проделали огромную работу. Это композитор Кукузенко Сергей и оператор Солодовник Олег.

Энни и Максим Гавриченко – мы вам желаем продолжать работать в тандеме, вы действительно эффектно смотритесь вместе. Новых вам творческих успехов!

Клип: Прощай… ЭННИ и Максим Гавриченко.