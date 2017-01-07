v>
Главная » Новости о «звездах» » Дебютный клип Энни - донецкая история

Дебютный клип Энни – донецкая история

7 Январь 2017
Категория: Новости о «звездах»

Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня и так же посвящен родному городу. Где запечатлены красивые всеми известные места. Хотите узнать, о чем идет речь? О каком городе? Этот город, где в данный момент идет война. Город Донецк. Но ребята, не смотря на военное время, занимаются творчеством и решили в силу своих возможностей снять клип.

Клип называется ” Прощай…” На первый взгляд ребята кажутся чувственной и влюбленной парой. Но это оказалось не так. Эта великолепная пара, они действительно пара, но пара творческая и не более. Они вжились в роль , и сыграли свою роль на отлично. Вот и ответ на все вопросы. У каждого из ребят есть своя жизнь и свои половинки. Но вот так случайно они встретились и стали творческим дуэтом.

Актер: Максим Гавриченко, это умный молодой человек с невероятным голосом. Участник разных конкурсов. Занявший много призовых мест, наград в вокальном направлении. Превосходный Донецкий тенор.

Актриса: Энни, эта девушка обладающая невероятной энергетикой. Она нежная и чувственная и очень творческая натура, и к тому же очень сильная духом. Она собрала всех нужных людей и не смотря на постоянные трудности, она сделала это, первый дебютный клип. Именно она придумала этот проект “Прощай…”. Написала сама текст, исполнила песню и придумала сценарий. Для одного человека это много. Не так ли?

Энни говорит: ей очень повезло с ребятами которые имели отношения и работали вместе с ней. Невероятные люди остались за кадром, которые проделали огромную работу. Это композитор Кукузенко Сергей и оператор Солодовник Олег.

Энни и Максим Гавриченко – мы вам желаем продолжать работать в тандеме, вы действительно эффектно смотритесь вместе. Новых вам творческих успехов!

 

Клип: Прощай… ЭННИ и Максим Гавриченко.


Хотите оставить комментарий к статье Дебютный клип Энни – донецкая история?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Почему нужно беречь воду
  • Оригинальный подарок любителю географии
  • Дебютный клип Энни – донецкая история
  • Berghoff – лучшая фирменная посуда из Бельгии
  • Альтернативная медицина

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Как восстановить волосы после отпуска? Немного о выборе коляски Совместное проживание до свадьбы: а стоит ли? Золотое Кольцо – 10 Развиваемся и играем с ребенком от шести месяцев до года – часть вторая Совмещаем кухню с гостиной – интересно знать Еще о выборе душевой кабины Дом и уют – деревенский стиль интерьера Оригами – сказка из бумаги



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!