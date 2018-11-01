Чтобы жизнь была чище

Для того чтобы жизнь дома была комфортной, в квартире/доме/комнате должна быть чистота. Конечно, о полной стерильности, как в больнице, речь не идёт, но пыли, грязи и мусора быть не должно.

Периодически необходимо проводить «генеральную» уборку, а не только ежедневную поддержку чистоты и порядка. Кстати, одним из мотивирующих поводов к проведению генеральной уборки может стать смена погодных сезонов.

Подготовив себя морально, возникает вопрос: «С чего начать?», это от того, что делать нужно всё и сразу.

Чтобы не растеряться нужно заранее подготовить порядковый список необходимых действий.

Например:

«Генеральную» уборку следует начинать с окон. Во-первых, снять тюль со шторами, если они есть, и отправить их в стирку. Или смахнуть пыль с гардин-жалюзи. Затем быстро и качественно промыть все окна в квартире/доме. Если у Вас еще нет необходимого инвентаря для уборки, то это не проблема — подробнее смотрите по указанной ссылке.

Избавиться от старых и ненужных вещей следует во время генеральной уборки. Хорошо делать такую разборку сразу после мытья окон. Она позволит отдохнуть немного после физической много часовой работы. Подготовить несколько больших полиэтиленовых пакета, в них следует скидывать откровенный мусор и отсортированные уже ненужные вещи, но находящиеся в хорошем состоянии, которые планируется отнести в церковь для передачи другим людям.

Разбирать вещи следует разделив эту работу на этапы. Во-первых, определиться с носильными вещами. Во-вторых, разобрать документы и все оставшиеся вещи.

Затем следует почистить все ковры и паласы, используя для этой цели любой из пылесосов, имеющихся в наличии.

С поверхностей, имеющихся в квартире/доме, необходимо стереть всю возможную пыль, используя мягкую тряпка и небольшой таз с тёплой мыльной водой. К таким поверхностям следует отнести всю мебель, двери, батареи.

Следующий этап – мытьё люстр. После чего можно отполировать все ручки из металла и смазать дверные петли.

Для того чтобы бесследно отчистить наклейки-этикетки с банки/бутылки из стекла, следует протирать их вязким раствором из большого количества соды с водой.

Если при уборке обнаружились незначительные повреждения в мебели, изделиях или поле, сделанных из дерева, то замаскировать их поможет раскрошенный грифель от цветных карандашей.

Засоры в трубах можно удалить, воспользовавшись «гремучей» смесью из обычной пищевой соды со столовым уксусом и кипятком. Для того чтобы запах у смеси был приятным в неё нужно добавить немного кислоты или сока лимона.