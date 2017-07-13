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Что выбрать: гардеробные комнаты или длинные шкафы купе

13 Июль 2017
Категория: Популярное

О гардеробных комнатах мечтают, пожалуй, все владельцы квартир, относящихся к старому фонду. В Америке и странах Европы эти функциональные помещения для хранения вещей давно стали обычным явлением. В их домах в проекте предусмотрены при каждой спальне небольшие помещения для хранения одежды, постельных принадлежностей и других необходимых вещей, которым совсем не обязательно находиться на виду. В нашей стране, они считаются признаком роскоши. Редко в какой квартире, расположенной в домах современной постройки можно встретить темную кладовку с неудобными полками, которую иногда именуют «тещиной комнатой». Хотя многие владельцы квартир умудряются и их превращать в практичные гардеробные комнаты. Ну а если Вам еще необходима качественная мебель для ванной комнаты, то посмотрите тут. В наличии широкий ассортимент моделей на любой вкус и кошелек.

Конечно, сделать попытку выделить небольшое количество квадратных метров в малогабаритной квартире для создания отдельной гардеробной, можно. При детальном изучении планировки обычно находятся варианты, которые позволяют обзавестись таким необходимым в современной жизни помещением. В этой небольшой комнате можно хранить вещи и, при необходимости, зайти переодеться. Идеальный вариант, если вам удалось выделить небольшую площадь, на которых расположится гардеробная комната, то вам очень повезло. Разместив уникальную систему хранения, созданную именно для этого помещения, вы найдете здесь место для многих вещей.

То, что требуется не каждый день, можно отправить на самые верхние полки. Вещи, которыми пользуются ежедневно, должны находиться всегда под руками. Современные производители предлагают практичные системы, которые создаются исключительно для вашей гардеробной. Причем все они однозначно утверждают, что форма этого помещения должна быть прямоугольной или квадратной. Если удается выделить пространство только вытянутой формы, то лучше отказаться от затеи создания гардеробной и ограничиться заказом шкафа купе. Возникает вопрос – почему. Длинные шкафы купе, которые располагаются вдоль стен, намного практичнее. Передвигаться вдоль полок и ниш можно и находясь в основной комнате. Выделять лишнее бесполезное пространство, чтобы зайти внутрь и передвигаться по той же траектории, но по другую сторону дверей – нецелесообразное использование драгоценных квадратных метров.

Главное не то, что вы смогли организовать в своей квартире – гардеробную комнату или встроенный шкаф купе. Намного важнее как вы смогли организовать внутреннее пространство. От этого зависит, насколько удобно им пользоваться.


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