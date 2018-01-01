Что важно знать перед покупкой ледоходов?

В последние несколько лет на обуви многих пешеходов в зимний период можно увидеть ледоходы. Это приспособление отлично зарекомендовало себя на скользких дорогах. Особенно его оценили пожилые люди. Они, собственно, и есть основными покупателями ледоходов. Эти новинки хороши тем, что не только сохраняют равновесие пешеходов в гололед, а и предотвращают возможное получение травм.

Люди оставляют прекрасные отзывы про это изделие. Небольшой вес, удобство в использовании, невысокая стоимость и абсолютная защита на скользких дорогах! Согласитесь, что изделие, в котором так удачно сочетаются эти характеристики, действительно заслуживает похвалы!

Для качественных ледоходов очень важен правильный выбор сырья. Они изготавливаются из резины. Но не обычной, а обладающей определенными характеристиками. Она должна быть одновременно прочной и хорошо тянуться, выдерживать низкие температуры, со временем не менять форму, внешний вид и эластичность. Есть требования и к шипам на изделии. Важно, чтобы они не деформировались от веса тела человека. Ведь одевать их будут люди с разной комплекцией. Для шипов подобран самый прочный, из доступных, металл. Это сталь. Шипы из нее не ржавеют, долго не тупятся, сохраняют форму и вид.

Ледоходов существует много моделей. Но самые удачные на 4, 6, 10 шипов. Их преимущества в легкости использования, хорошей фиксации и надежной защите на скользкой дороге. В интернет-магазине http://gololed.com.ua/ представлены эти модели ледоходов. На сайте вы увидите, что количество шипов влияет на внешний вид резиновых накладок. Дело в том, что варианты на 10 шипов считаются самыми надежными по фиксации. Но такое количество шипов сложно расположить только в районе ступни человека. 4 шипа у таких моделей располагаются в районе пятки. От этого, их особенность – носятся только на плоской подошве. Их не сможет одеть женщина на сапог или ботинок с каблуком. На женскую модельную обувь подходят ледоходы на 4 и 6 шипов. Такого количества достаточно для надежного сцепления на скользком тротуаре.

Когда вы задумываетесь, нужны ли вам ледоходы, подумайте о том, в чем их основная ценность. Ведь они не просто защищают от падений, они сохраняют ваше здоровье. Падение может закончится сильным ушибом или переломом. Это больно, неприятно, а лечение дорогостоящее. Зачем испытывать судьбу, когда можно купить недорого простые и прочные накладки на обувь?