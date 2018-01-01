Что такое полные и дополнительные корма для кошек?

Полные корма для кошек производятся из нескольких ингредиентов с добавлением витамин и минеральных веществ. Они предназначены для использования в качестве основного кошачьего рациона. В этом случае не нужно давать никакие дополнительные продукты или витаминные добавки. Разве, что можно порадовать кота специальным кошачьим угощением, которое изготовлено из качественных и натуральных ингредиентов. Самый вкусный и полезный корм для кошек можно найти по указанной ссылке.

Полные корма могут быть в любом виде: сухом, влажном и полувлажном. Они отличаются между собой входящими в состав ингредиентами, количеством влаги, а также стоимостью.

Полнорационное питание для кошек

Полнорационное питание подойдет для кошек всех пород и возрастов, если об этом написано на упаковке. Есть специальные корма для котят взрослых котов, стареющих, кастрированных, беременных животных и т. д. Для начала нужно определится с маркой. В ассортименте хорошего производителя всегда можно найти полный корм для кошек.

Использование готового питания в рационе очень удобно для владельцев. Ведь нет необходимости каждый день готовить свежую пищу для своего питомца. Качественная продукция готовится по тщательно подобранной рецептуре и может быть единственным источником питания для животного на протяжении всей его жизни. Не следует экономит на готовой пище. Ведь некачественные продукты могут стать причиной возникновения различных заболеваний. Из-за чего вам придется потратится на лечения своего питомца.

Дополнительные корма

Дополнительные корма для кошек используется лишь в качестве добавки к основному рациону. Они могут быть изготовлены и одного или нескольких продуктов. Дополнительное питание также, как и полное может быть в сухом, консервированном и полувлажном виде. Но чаще всего можно встретить в продаже именно сухие корма. Отличается они между собой входящими в состав компонентами, количество влаги и ценой. Выбрать корм для кошек можно на сайте aquazoo.ua.

Дополнительные корма могут применяться для разных целей. Некоторые можно использовать для поощрения животного, они обычно называются лакомствами. Другие, в качестве средства для составления кошачьего рациона. В этом случае вы можете самостоятельно принимать решение о сочетании тех или иных готовых продуктов для кормления своего питомца. Только все нужно делать с умом, чтобы не навредить здоровью животного. Старайтесь выбирать ту продукцию, которая имеет ясное описание состава и подробные рекомендации по применению. Такое кормление чем-то похоже на традиционное. И в том и в другом случае вы самостоятельно составляете рацион для своего друга.