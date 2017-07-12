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Что такое мода от-кутюр?

12 Июль 2017
Категория: Популярное

Что же такое Высокая мода? Как в российской, так и западной прессе данное понятие означает абсолютно все, что угодно, начиная с неделей моды pret a porte (уже готового платья), а также своеобразные коллекции так называемых «кутюрье». В рекламных целях «кутюрной» принято считать и называть любую отделку ручного типа, пусть она даже будет самой элементарной. Однако между pret a porte и данным видом искусства существует огромная разница. В первую очередь, она заключается в том, что pret a porte является одеждой для масс, преимущественно выполненная под стандартное лекало, обычно преимущественно в ограниченном количестве для узкого круга типа бутик элитных вечерних платьев в Москве, или же в фирменных магазинах.

В то же время понятие Высокая мода подразумевает под собой полностью ручную работу в плане пошива платья по своим, строго индивидуальным меркам для каждой конкретной клиентки Дома мод. Иначе выражаясь, Высокая мода – это не является модой для всех без исключения, а лишь для очень узкого круга лиц, которые могут себе позволить заплатить мастеру достаточно большую сумму за тот или иной наряд, который будет абсолютно эксклюзивным в своем роде. Да и ценовой диапазон существенно отличается. Например, если вещь из разряда pret a porte может достигать своей стоимостью до 5000 долларов, то платье от кутюр до ста тысяч тех же денежных единиц. Естественно, разница ощутима. Поговаривают, что некоторые эксклюзивные модели таких домов как «Кристиан Диор» или же «Валентино» могут достигать в своей стоимости двухсот тысяч долларов.

Монополистическими правами на лейбл Высокая мода в полной мере обладает лишь Франция. Здесь имеет место Синдикат Высокой Моды, что входит в Федерацию Высокой моды. Данная монополия защищена французскими законодательными актами. Не каждый из ныне существующих Домов высокой моды может быть внесен в список Высокой моды. Существует определенный список требований, благодаря которому происходит отбор и выбираются лучшие из лучших кандидатов.

Парижский синдикат моды был создан в конце шестидесятых годов девятнадцатого века. На данный момент, его Президентом является Дидье Грюмбах. Что же касается Французской федерации Высокой моды, а также прет-а-порте , то она была создана в середине семидесятых годов прошлого века и является самым главным среди исполнительных органов соответствующей отрасли. Сюда же, в эту же Федерацию, входит так называемый Синдикат мужской моды, куда входят все компании, так или иначе занимающиеся сферой мужской моды.

По материалам сайта redinwhitedress.com.


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