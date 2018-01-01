Что такое блефаропластика век?

Вопросы о сохранении молодости и красоты актуальны в любом возрасте. Кожа неизбежно подвергается естественным процессам старения, теряет упругость и подтянутость. Наиболее заметны возрастные изменения на лице, особенно в области вокруг глаз. Верхнее и нижнее веко под воздействием гравитационных сил и утраты коллагеновых волокон начинают «обвисать», что приводит к образованию избыточных кожных складок, эффекта «мешков», визуальному изменению взгляда.

Некоторые случаи требуют особого похода – коррекции посредством операции. Блефаропластика – метод пластической хирургии, направленный на изменение формы век и разреза глаз.

Показания

Такой вид вмешательства рекомендуется в случаях:

врожденных дефектов периорбитальной зоны;

возрастных изменений – феномен «стареющего века»;

анатомически обусловленного утомленного взгляда;

нависания кожи вокруг глаз;

несостоятельности мимических мышц;

скопления жировой ткани в периорбитальной области;

наличия видимых мешков под глазами.

Результат блефаропластики века

Косметические и эстетические эффекты операции:

улучшение внешнего вида;

создание открытого взгляда;

коррекция формы и разреза глаз;

избавление от лишних жировых отложений в области лица.

Методика блефаропластики

Пластическая операция происходит в несколько этапов:

предварительная консультация для определения показаний и объема вмешательства;

создание своеобразного эскиза;

полное медицинское обследование;

выявление противопоказаний, их устранение;

предоперационная подготовка;

непосредственное выполнение операции;

реабилитация.

Хирург производит разрезы в естественных складках, чтобы в будущем последствия пластики были незаметны для окружающих. Избыток жировой ткани или лоскуты кожи иссекаются, после чего накладываются косметические швы.

Куда обратиться?

Поскольку вмешательство подразумевает определенные риски, доверить свое здоровье и внешность следует опытному и надежному специалисту. Жители Москвы могут обратиться к Сергею Викторовичу Круглику – известному пластическому и эстетическому хирургу.

Его опыт, мастерство, внимательное отношение к каждому клиенту и отзывы благодарных пациентов – гарантия качества операции. Узнать больше информации о блефаропластике и записаться на прием можно на сайте https://sergeykruglik.com/services/blefaroplastika/.