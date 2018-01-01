16 Ноя

Что такое блефаропластика век?

Вопросы о сохранении молодости и красоты актуальны в любом возрасте. Кожа неизбежно подвергается естественным процессам старения, теряет упругость и подтянутость. Наиболее заметны возрастные изменения на лице, особенно в области вокруг глаз. Верхнее и нижнее веко под воздействием гравитационных сил и утраты коллагеновых волокон начинают «обвисать», что приводит к образованию избыточных кожных складок, эффекта «мешков», визуальному изменению взгляда.

Блефаропластика

Некоторые случаи требуют особого похода – коррекции посредством операции. Блефаропластика – метод пластической хирургии, направленный на изменение формы век и разреза глаз.

Показания

Такой вид вмешательства рекомендуется в случаях:

  • врожденных дефектов периорбитальной зоны;

  • возрастных изменений – феномен «стареющего века»;

  • анатомически обусловленного утомленного взгляда;

  • нависания кожи вокруг глаз;

  • несостоятельности мимических мышц;

  • скопления жировой ткани в периорбитальной области;

  • наличия видимых мешков под глазами.

Результат блефаропластики века

Косметические и эстетические эффекты операции:

  • улучшение внешнего вида;

  • создание открытого взгляда;

  • коррекция формы и разреза глаз;

  • избавление от лишних жировых отложений в области лица.

Методика блефаропластики

Пластическая операция происходит в несколько этапов:

  • предварительная консультация для определения показаний и объема вмешательства;

  • создание своеобразного эскиза;

  • полное медицинское обследование;

  • выявление противопоказаний, их устранение;

  • предоперационная подготовка;

  • непосредственное выполнение операции;

  • реабилитация.

Хирург производит разрезы в естественных складках, чтобы в будущем последствия пластики были незаметны для окружающих. Избыток жировой ткани или лоскуты кожи иссекаются, после чего накладываются косметические швы.

Куда обратиться?

Поскольку вмешательство подразумевает определенные риски, доверить свое здоровье и внешность следует опытному и надежному специалисту. Жители Москвы могут обратиться к Сергею Викторовичу Круглику – известному пластическому и эстетическому хирургу.

Его опыт, мастерство, внимательное отношение к каждому клиенту и отзывы благодарных пациентов – гарантия качества операции. Узнать больше информации о блефаропластике и записаться на прием можно на сайте https://sergeykruglik.com/services/blefaroplastika/.

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