Что такое блефаропластика век?

Вопросы о сохранении молодости и красоты актуальны в любом возрасте. Кожа неизбежно подвергается естественным процессам старения, теряет упругость и подтянутость. Наиболее заметны возрастные изменения на лице, особенно в области вокруг глаз. Верхнее и нижнее веко под воздействием гравитационных сил и утраты коллагеновых волокон начинают «обвисать», что приводит к образованию избыточных кожных складок, эффекта «мешков», визуальному изменению взгляда.
Некоторые случаи требуют особого похода – коррекции посредством операции. Блефаропластика – метод пластической хирургии, направленный на изменение формы век и разреза глаз.
Показания
Такой вид вмешательства рекомендуется в случаях:
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врожденных дефектов периорбитальной зоны;
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возрастных изменений – феномен «стареющего века»;
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анатомически обусловленного утомленного взгляда;
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нависания кожи вокруг глаз;
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несостоятельности мимических мышц;
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скопления жировой ткани в периорбитальной области;
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наличия видимых мешков под глазами.
Результат блефаропластики века
Косметические и эстетические эффекты операции:
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улучшение внешнего вида;
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создание открытого взгляда;
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коррекция формы и разреза глаз;
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избавление от лишних жировых отложений в области лица.
Методика блефаропластики
Пластическая операция происходит в несколько этапов:
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предварительная консультация для определения показаний и объема вмешательства;
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создание своеобразного эскиза;
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полное медицинское обследование;
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выявление противопоказаний, их устранение;
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предоперационная подготовка;
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непосредственное выполнение операции;
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реабилитация.
Хирург производит разрезы в естественных складках, чтобы в будущем последствия пластики были незаметны для окружающих. Избыток жировой ткани или лоскуты кожи иссекаются, после чего накладываются косметические швы.
Куда обратиться?
Поскольку вмешательство подразумевает определенные риски, доверить свое здоровье и внешность следует опытному и надежному специалисту. Жители Москвы могут обратиться к Сергею Викторовичу Круглику – известному пластическому и эстетическому хирургу.
Его опыт, мастерство, внимательное отношение к каждому клиенту и отзывы благодарных пациентов – гарантия качества операции. Узнать больше информации о блефаропластике и записаться на прием можно на сайте https://sergeykruglik.com/services/blefaroplastika/.