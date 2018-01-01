Ежегодно родители, да и прочие родственники и просто друзья размышляют над вопросом, что подарить ребенку на день рождения. При этом подарок одинаково сложно выбрать, как школьникам, так и дошкольникам. На сегодняшний день ассортимент детских товаров особенно широк. Это в одинаковой степени упрощает и усложняет задачу по выбору. Ведь можно потеряться в таком разнообразии.

Пожалуй, самым долгожданным и ожидаемым подарком для ребенка на настоящий момент может стать гаджет, будь то планшет или телефон. Причем речь идет явно не о детских, а о полноценных взрослых устройствах. Правда и здесь есть подводные камни – ведь на просторах интернета малыши могут обнаружить много явно не нужной для них информации. Нередко можно обойтись и обычным телефоном, но с расширенным функционалом, если его у ребенка, конечно, еще нет.

Отличным подарком ребенку может стать современный гироскутер. По ссылке можно найти его и выбрать необходимую модель по весьма адекватным ценам.

Среди прочих электронных подарков можно также выделить электронные устройства типа двд-плееров, а также прочих электронных «читалок». Для более взрослых детей подойдет подарок вроде цифрового фотоаппарата.

Помимо электронных подарков подойдут и развивающие, а также спортивные принадлежности. К примеру, такой вариант, как электросамокат купить можно не только в обычных, но и во многих Интернет-магазинах, равно как и велосипеды, роликовые коньки и прочие приспособления. Из развивающих игрушек для подросших детей будет интересен, к примеру, телескоп или электронный микроскоп. Он будет интересен не только детям, но и самим родителям. Правда, здесь важно правильно выбрать прибор, ведь если одного ребенка больше интересуют звезды, то другого увлекут всевозможные жучки. Третьим же подобные исследовательские игрушки и вовсе могут быть не интересны.

Наборы для творчества – интересный вид современных подарков для детей. Причем выбрать можно не только из комплектов для рисования или вязания, но и выращивания кристаллов, плетения, мыловарения, выжигания и массы других не менее интересных вариантов.

Иногда ребенку на день рождения дарят не игрушки, а, к примеру, поездку на аттракционы или в аквапарк. Такое событие непременно подарит имениннику массу впечатлений. Для детей постарше подойдет планетарий или оригинальная научная программа.

Книжек, кукол, машинок, игрушек у современных детей, как правило, масса. Поэтому в этой категории быть оригинальным крайне непросто. Хотя некоторым детям можно угодить интересной книгой, ювелирным украшением или предметом одежды.