Как известно для мужчин сложнее выбирать подарки, нежели для девушек. Девушки будут в восторге от букета цветов или от мягкой игрушки, от любой безделушки, которая ее поразит и порадует. Вы это и сами прекрасно понимаете. Но вот что подарить парню на 23 февраля придумать намного сложнее, потому что они в большинстве своем подходят к вещам с практической точки зрения.

Поэтому многих мужчин порадует подарок, которым он действительно сможет воспользоваться, например интернет + кабельное тв + IPTV, которое можно заказать на сайте https://www.lanet.ua/. Обратите внимание на то, что хочется мужчине, спросите его об этом. Не напрямую естественно, окольными путями, но главное добраться до сути. Либо обратите внимание на то, что у него заканчивается, например, парфюм. Многие считают, что подобные подарки банальны и не оригинальны, но вы забываете о трех важных вещах. Первое — это внимание. То, что вы обратили внимание на мужчину, сделали ему приятно, показали, что он вам не безразличен – вот что самое важное будь этим мужчиной ваш любимый или просто коллега. Второе — это то, что в подобном подарке мужчина может действительно нуждаться. Конечно, не дарите мужчине трусы или тапочки, не доходите до таких крайностей (хотя трусы с оригинальной надписью в качестве шутливого подарка вполне подойдут). Выберите хороший парфюм или набор для бритья, а может быть даже набор инструментов, если ваш любимый любит что-то ремонтировать, либо какую-нибудь утварь для машины, если он автолюбитель. И в третьих, женщинам этого просто не понять, мы более эмоциональны и не практичны.

Если вы решили, что ваш подарок будет сувенирный, то не дарите простую безделушку, о которой мужчина на следующий день не вспомнит. Вы просто подарите себе еще один пылесборник, с которого вы же и будете протирать пыль. Если мужчина что-либо коллекционирует, то подарите предмет, который сможет пополнить его коллекцию. В этом случае мужчина будет рад и безмерно вам благодарен. А рассказывая о своей коллекции друзьям, он обязательно вспомнит о вас, потому что вы приняли участие в ее создании. К сувенирным, но практичным подаркам можно отнести портмоне либо часы. Мужчины с часами смотрятся очень солидно и женщины чаще всего даже не подозревают, что и сами мужчины желают такого подарка только сами себе их почему-то не покупают, считают предметом излишней роскоши, но все равно мечтают о них. Портмоне будет отличным подарком, если вы знаете, что его собственное уже изрядно износилось и нуждается в замене.Кроме того, подарок не обязательно должен быть вещественным. Может быть, вы достанете билеты на концерт, где выступает его любимая группа или на футбольный матч с его любимой командой. Возможно, хорошим подарком будет романтический ужин в ресторане, а на десерт вы в сексуальном нижнем белье.По большей части мы описали то, что можно подарить любимому мужу или парню, хотя некоторые советы помогут в выборе подарка для друга.