v>
Главная » Популярное » Что подарить парню на 23 февраля?

Что подарить парню на 23 февраля?

25 Октябрь 2017
Категория: Популярное

Как известно для мужчин сложнее выбирать подарки, нежели для девушек. Девушки будут в восторге от букета цветов или от мягкой игрушки, от любой безделушки, которая ее поразит и порадует. Вы это и сами прекрасно понимаете. Но вот что подарить парню на 23 февраля придумать намного сложнее, потому что они в большинстве своем подходят к вещам с практической точки зрения.

Поэтому многих мужчин порадует подарок, которым он действительно сможет воспользоваться, например интернет + кабельное тв + IPTV, которое можно заказать на сайте https://www.lanet.ua/. Обратите внимание на то, что хочется мужчине, спросите его об этом. Не напрямую естественно, окольными путями, но главное добраться до сути. Либо обратите внимание на то, что у него заканчивается, например, парфюм. Многие считают, что подобные подарки банальны и не оригинальны, но вы забываете о трех важных вещах. Первое — это внимание. То, что вы обратили внимание на мужчину, сделали ему приятно, показали, что он вам не безразличен – вот что самое важное будь этим мужчиной ваш любимый или просто коллега. Второе — это то, что в подобном подарке мужчина может действительно нуждаться. Конечно, не дарите мужчине трусы или тапочки, не доходите до таких крайностей (хотя трусы с оригинальной надписью в качестве шутливого подарка вполне подойдут). Выберите хороший парфюм или набор для бритья, а может быть даже набор инструментов, если ваш любимый любит что-то ремонтировать, либо какую-нибудь утварь для машины, если он автолюбитель. И в третьих, женщинам этого просто не понять, мы более эмоциональны и не практичны.

Если вы решили, что ваш подарок будет сувенирный, то не дарите простую безделушку, о которой мужчина на следующий день не вспомнит. Вы просто подарите себе еще один пылесборник, с которого вы же и будете протирать пыль. Если мужчина что-либо коллекционирует, то подарите предмет, который сможет пополнить его коллекцию. В этом случае мужчина будет рад и безмерно вам благодарен. А рассказывая о своей коллекции друзьям, он обязательно вспомнит о вас, потому что вы приняли участие в ее создании. К сувенирным, но практичным подаркам можно отнести портмоне либо часы. Мужчины с часами смотрятся очень солидно и женщины чаще всего даже не подозревают, что и сами мужчины желают такого подарка только сами себе их почему-то не покупают, считают предметом излишней роскоши, но все равно мечтают о них. Портмоне будет отличным подарком, если вы знаете, что его собственное уже изрядно износилось и нуждается в замене.Кроме того, подарок не обязательно должен быть вещественным. Может быть, вы достанете билеты на концерт, где выступает его любимая группа или на футбольный матч с его любимой командой. Возможно, хорошим подарком будет романтический ужин в ресторане, а на десерт вы в сексуальном нижнем белье.По большей части мы описали то, что можно подарить любимому мужу или парню, хотя некоторые советы помогут в выборе подарка для друга.


Хотите оставить комментарий к статье Что подарить парню на 23 февраля??

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Что носить этой осенью?
  • Брендовая детская одежда
  • Что подарить парню на 23 февраля?
  • Реальные отзывы о товарах и услугах на сайте otzyvyotricatelnye.ru
  • Выбираем кровать для двух детей

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Распространенные виды простых и сложных обручальных колец Sarpaneva – дизайнер современности Оригинальный подарок для мужчины Осень-зима 2011-2012 с модным домом Gucci Дыхание Скандинавии ’13 – 23 Как снять припухлость глаз Как выбрать качественные лекарства Продукты, которые заставляют нас худеть Лазеротерапия Fraxel



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!