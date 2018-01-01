Что подарить молодоженам на свадьбу?

В эти выходные вы идете на свадьбу и не знаете, что можно подарить новобрачным? Тогда эта статья именно для вас! В ней приведены примеры отличных подарков, которые молодожены будут рады получить от вас в этот знаменательный день!Отправляясь за подарком для молодоженов, вы должны помнить о том, что свадьба в жизни двух влюбленных сердец бывает лишь однажды, поэтому презент должен быть не только практичным, но и весьма оригинальным. Так что же выбрать?

• Дорогой подарок. Самые дорогие подарки, такие как квартира или машина, как правило, дарят брачующимся родители. Безусловно, это самые лучшие и необходимые для новой семьи подарки.

• Деньги. Если вы не можете определиться с подарком или у вас нет времени на его поиски, то можете подарить молодым на свадьбу определенную денежную сумму. Однако не стоит дарить деньги в конверте. Вручите им подарок более оригинальным способом. Например, можно подарить им зонтик, сказав о том, что он сможет спасти их семью от ненастья. Когда молодожены дома откроют зонт, то увидят множество крупных купюр, которые благополучно разместились под каждой спицей презента. Также вы можете подарить и букет роз, цветы которого изготовлены из долларовых банкнот.

• Практичный подарок. Если семейная пара только начинает жить вместе – подарите им то, что сможет понадобиться им в хозяйстве. Полезным подарком для молодоженов может стать набор электроинструментов, качественной посуды и т. д. Для того, чтобы подарок выглядел более презентабельно, подберите для него оригинальную упаковку или закажите ее в соответствующем агентстве.

• Фотосессия. Организуйте для молодых тематическую фотосессию в необычном месте. Позаботьтесь об аксессуарах, нарядах и конечно профессиональном фотографе.

• Подарок для дома. Если молодоженам родители подарили новую квартиру, то вы можете подобрать подарок, который украсит их новый интерьер. Таким подарком может стать мягкое кресло, принимающее форму тела, необычные шторы, цветочная композиция, оригинальная вешалка для прихожей, стильная ключница, которую можно найти, заглянув в Интернет-магазин Терашоп, а еще можно присмотреть аквариум, музыкальный комнатный фонтан, декоративные подушки для дивана, винтажная ваза и т. д.

•Также отличным подарком для дома станет двуспальная кровать или диван, кухонный гарнитур и т. д. Если вы не знаете о том, какой стиль предпочитают молодые, то лучше подарить им сертификат на посещение мебельного магазина.

• Техника. Невозможно представить свою жизнь без хорошей бытовой техники. Поэтому, в зависимости от того, какую сумму вы планируете потратить на подарок, вы можете купить кухонную плиту с вытяжкой, плазменный телевизор, гладильную систему, пароварку, чайник и т. д.