Что подарить детям на Новый год

Приближается долгожданный праздник! В этот праздник взрослые и дети не спят, а с нетерпением ждут полночь, чтобы после красочных салютов Дед Мороз оставил под Ёлочкой подарок. Дед мороз, конечно, подарок оставит от https://www.podaro4ek.com.ua/, да вот иногда бывает, что подарки перепутает и оставит не тот, который его просили весь «послушный» год. Такое бывает, ведь Дед уже стар, да и слышит плохо, поэтому эта уникальная статья специально для Деда Мороза.

Подарки по возрасту ребенка

Дарить подарок детям от 1 года до 3 лет, нужно развивающий для мозга и тела. Например, книжку, которая рассказывает сказки или с алфавитом, который при нажатии на определённую кнопку повторяет её и говорит слово, начинающееся на эту букву. Или игрушку-неваляшку, которая должна подходить по размеру ребёнку.

От 4х до 7 лет – девочкам: куклу среднего размера, чтобы её можно было держать в руках как «лялечку», детскую косметику, чтобы девочка училась у мамы первые азы наложения макияжа.

Мальчикам: велосипед, детскую машину на пульте управления (можно и маленькую, чтобы мальчик водил её сам, а можно и большую, чтобы ребёнок сидел в ней, а кто-нибудь из взрослых её управлял).

С 8 до 12 лет. В этом возрасте и старше, уже начинаются капризули, и поэтому родителям будет проще сказать детям, чтобы они написали письмо Деду морозу. Он прочитает его и обязательно найдет в своем мешочке тот подарок, который хочет ребенок. Кстати, огромный детские новогодние подарки в большом ассортименте можно найти по указанной ссылке. Там найдете как классические презенты, так и необычные товары по весьма адекватным ценам. Советую заранее сделать свой заказ, чтобы быть уверенным, что доставят его вовремя.

Что дарить?

Вариантов, какие дарить необычные подарки детям на Новый год очень много, поэтому заморочек не должно быть. Ведь ребенок будет очень рад даже маленькому сувенирчику или большой игрушке. Самое главное чтобы подарок был подарен от души.

Подростки очень современны и хотят выделиться среди своих сверстников, поэтому подарок должен быть современным. Например:

компьютер

ноутбук

современный мобильный телефон

планшет

модные гаджеты

Подобные подарки очень порадуют любого ребенка переходного возраста.

Вот тебе, Дед мороз, шаблон подарков, которые должны быть у тебя в твоем мешке!

По материалам сайта podaro4ek.com.ua.