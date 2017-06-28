v>
Главная » Популярное » Что нужно знать, чтобы купить хорошую стиральную машину?

Что нужно знать, чтобы купить хорошую стиральную машину?

28 Июнь 2017
Категория: Популярное

Без нее не обходится ни одна хозяйка. Чистота в доме, опрятный внешний вид членов семьи, все это невозможно при отсутствии хорошей высокофункциональной стиральной машины. Вопрос становится особенно актуальным, если в семье есть малыши.
Производители предлагают два вида машин по типу загрузки. При достаточно большой площади ванной комнаты можно выбрать стиральную машину с фронтальной загрузкой. Ее барабан более вместительный, что уменьшает количество складок, возникающих на белье в процессе стирки. Верх машины можно использовать в качестве дополнительной рабочей поверхности.
Стиральная техника с вертикальной загрузкой более компактна. Более узкие машины обычно устанавливают в коридорах и небольших ванных комнатах, их удобно загружать бельем и разгружать, существует возможность дозагрузки белья в процессе стирки.
Пользуются популярностью автоматические стиральные машины встраиваемого типа, они имеют фронтальную загрузку. Можно приобрести сушильно – стиральную машину.
Интернет магазин бытовой техники Арсенал-БТ поделился с нами несколькими важными советами по выбору на их сайте https://www.arsenal-bt.ru/catalog/stiralnye-mashiny/ стиральной машины. Выбирая технику для стирки, следует учитывать приблизительный объем белья, которое приходится регулярно стирать. Для семьи из двух – трех человек оптимальной будет машина с трехкилограммовой загрузкой.
Особенное внимание при выборе техники следует обратить на расход воды, потребление электроэнергии, эффективность стирки белья и его отжима. Согласно стандартам ЕЭС бытовая техника по энергопотреблению делится на семь категорий, обозначаемых буквами латинского алфавита. Самыми экономичными являются машины класса А. Наибольший расход энергии характерен для классов F и G, классы D и E относятся к промежуточной категории.
Лучшие машины для стирки относятся к классам не ниже А и В. Эффективность стирки тоже обозначается в буквенных кодах от А до G, естественно, отличная стирка имеет код А. Скорость отжима находится в пределах от восьмисот до тысячи шестисот оборотов в минуту, оптимальной считается скорость барабана в 1000 об/мин. Современные стиральные агрегаты обладают большим количеством режимов и функций. Но стоит остановить выбор на технике с оптимальным набором функций, которые гарантировано будут задействованы в процессе эксплуатации.
Только конечный пользователь сможет определить с каким управлением (механическим или электронным) должна быть стиральная машина, наличие каких режимов наиболее актуально на панели управления. Ведь техника должна быть удобной и понятной.


Хотите оставить комментарий к статье Что нужно знать, чтобы купить хорошую стиральную машину??

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

HTML tags are not allowed.

Категории

  • ДетиДети
  • ДиетыДиеты
  • Дом и уютДом и уют
  • Женские хоббиЖенские хобби
  • КрасотаКрасота
  • КулинарияКулинария
  • Любовь, отношенияЛюбовь, отношения
  • МодаМода
  • Новости
  • Новости о «звездах»Новости о «звездах»
  • ПопулярноеПопулярное
  • Путешествия

    • Новое

  • Как выбрать вечернее платье
  • Что такое альгинатные маски
  • Меховая шапка к шубе – моветон или стильная тенденция?
  • Женский стиль и индивидуальность
  • Обзор мультиварки Redmond RMC-M70 Black

    • Звезды

    Дебютный клип Энни – донецкая история

    Дата 7 Янв 2017 категория: Новости о «звездах»
    Новая пара? Или хорошие актеры? Кто они? Это я о новом жизненном клипе. Клип двухсмысленый поется для парня ...
    Далее

    Ричард Брэнсон — хиппи-миллиардер

    Дата 10 Дек 2016 категория: Новости о «звездах»
    Улыбка не сходящая с лица, гонки на моторных лодках, мировые рекорды, полеты на воздушном шаре, космические путешествия, друг президентов и королей, ...
    Далее

    Нужен ли фотограф на свадьбе?

    Дата 7 Июнь 2013 категория: Новости о «звездах»
    Как только вы зададите себе такой вопрос, первое, что придет в голову: а как же семейный архив без прекрасных свадебных фото?
    Далее

    ТОП высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes

    Дата 6 Авг 2012 категория: Новости о «звездах»
    По версии авторитетного журнала Forbes, звезда вампирской саги Сумерки по имени Кристен Стюарт, возглавила долгожданный рейтинг самых высокооплачиваемых ...
    Далее

    Статистика





    Дом и уют

    Компактные встраиваемые холодильники для малогабаритных квартир

    Дата 27 Март 2015 категория: Дом и уют
    Трудно представить современную и уютную квартиру без набора практичной и необходимой бытовой техники. Разнообразный арсенал устройств и агрегатов позволяет домочадцам в полной мере реализовать свои потребности, сэкономить массу ...
    Далее

    Легко ли выбрать и купить купить плед с рукавами в интернет-магазине

    Дата 16 Март 2015 категория: Дом и уют
    Некоторым кажутся покупки в сети интернет достаточно проблематичными, а выбор достаточно сложный. Многие покупатели жалуются на то, что получая изделия были разочарованы, поскольку на фото товар ...
    Далее

    Уют в съемной квартире – несколько главных идей

    Дата 14 Янв 2015 категория: Дом и уют
    Первая идея. Белые скучные стены можно полностью видоизменить при помощи обыкновенных цветных виниловых наклеек.
    Далее

    Дети

    Физическое воспитание детей

    Дата 4 Май 2015 категория: Дети
    Дети, это, пожалуй, самое ценное, что есть в нашей жизни. И всем хочется, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Огромную роль в этом играет физическое воспитание. Чтобы оставаться ...
    Далее

    Методики воспитания детей

    Дата 26 Март 2015 категория: Дети
    Когда в семье появляются дети, перед родителями сразу же встает вопрос об их воспитании. Это очень важно и ответственно. Ведь от того, что будет заложено в раннем детстве, ...
    Далее

    Немного о выборе коляски

    Дата 30 Июль 2014 категория: Дети
    Когда семья получает радостные известия о скором прибавлении, наступает период тщательного поиска всего, что может пригодиться в будущем, как малышу, так и родителям.
    Далее

    Выбираем куклу Барби для дочки

    Дата 12 Июнь 2014 категория: Дети
    Качественная кукла Барби обязательно продается в прочной коробке, сделанной из картона. На этой коробке указывается вся необходимая информация о фирме-производителе.
    Далее

    Мода

    Американский стиль одежды

    Дата 5 Янв 2015 категория: Мода
    Американский образ прослеживается в одежде, новой музыке и, конечно же, истории. Мешковатые кофточки, джинсы и штаны с потертостями, довольно просторные балахоны ...
    Далее

    Выбираем обувь на каблуке

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Один из ответственных параметров при выборе любой обуви на тонких каблуках - это специфичности ног. В то время как ноги полные, а сами стопы широкие, то здесь самой ...
    Далее

    Советы при выборе женской обуви

    Дата 24 Окт 2014 категория: Мода
    Любые туфли на каблуках постоянно играли основополагающую роль среди громадного ассортимента всей женской обуви. Особенно, если это недорогая обувь. Каждая женщина предпочитает смотреться сексуальной и стройной, а ...
    Далее
    ru
    Влияние вещей на наше настроение – часть вторая Правильный уход за наращенными ногтями – советы Осетинские пироги Диета, очищающая от шлаков может в вену? – 42 Могут ли смс-сообщения помочь вашим взаимоотношениям? Маски для лица – готовим дома Недостаток витаминов – смотрим на кожу Выбираем детскую шапку



    © 2017 Женский сайт "Женские секреты"
    При цитировании материалов сайта ссылка обязательна!