Что нужно знать, чтобы купить хорошую стиральную машину?

Без нее не обходится ни одна хозяйка. Чистота в доме, опрятный внешний вид членов семьи, все это невозможно при отсутствии хорошей высокофункциональной стиральной машины. Вопрос становится особенно актуальным, если в семье есть малыши.

Производители предлагают два вида машин по типу загрузки. При достаточно большой площади ванной комнаты можно выбрать стиральную машину с фронтальной загрузкой. Ее барабан более вместительный, что уменьшает количество складок, возникающих на белье в процессе стирки. Верх машины можно использовать в качестве дополнительной рабочей поверхности.

Стиральная техника с вертикальной загрузкой более компактна. Более узкие машины обычно устанавливают в коридорах и небольших ванных комнатах, их удобно загружать бельем и разгружать, существует возможность дозагрузки белья в процессе стирки.

Пользуются популярностью автоматические стиральные машины встраиваемого типа, они имеют фронтальную загрузку. Можно приобрести сушильно – стиральную машину.

Интернет магазин бытовой техники Арсенал-БТ поделился с нами несколькими важными советами по выбору на их сайте https://www.arsenal-bt.ru/catalog/stiralnye-mashiny/ стиральной машины. Выбирая технику для стирки, следует учитывать приблизительный объем белья, которое приходится регулярно стирать. Для семьи из двух – трех человек оптимальной будет машина с трехкилограммовой загрузкой.

Особенное внимание при выборе техники следует обратить на расход воды, потребление электроэнергии, эффективность стирки белья и его отжима. Согласно стандартам ЕЭС бытовая техника по энергопотреблению делится на семь категорий, обозначаемых буквами латинского алфавита. Самыми экономичными являются машины класса А. Наибольший расход энергии характерен для классов F и G, классы D и E относятся к промежуточной категории.

Лучшие машины для стирки относятся к классам не ниже А и В. Эффективность стирки тоже обозначается в буквенных кодах от А до G, естественно, отличная стирка имеет код А. Скорость отжима находится в пределах от восьмисот до тысячи шестисот оборотов в минуту, оптимальной считается скорость барабана в 1000 об/мин. Современные стиральные агрегаты обладают большим количеством режимов и функций. Но стоит остановить выбор на технике с оптимальным набором функций, которые гарантировано будут задействованы в процессе эксплуатации.

Только конечный пользователь сможет определить с каким управлением (механическим или электронным) должна быть стиральная машина, наличие каких режимов наиболее актуально на панели управления. Ведь техника должна быть удобной и понятной.