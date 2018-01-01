Что нужно для эффективного лечения алкоголизма и наркомании

Лечение алкоголизма и наркомании заключается не только в том, что пациент, который прошел реабилитационный курс, остается в трезвом состоянии, это только первый результат, а в дальнейшем все зависит от того, как выздоравливающие алкоголики и наркоманы будут распоряжаться своей жизнью.

Некоторым людям свойственно думать, что если они следуют по пути других людей и им эти методы не помогают, то они безнадежны. Но путей к выздоровлению существует много, и в конечном итоге успех зависит от того, будет ли найден эффективный способ лечения конкретно к тому или иному человеку. К каждому в лечении нужен индивидуальный подход. Также можно попробовать медикаментозное лечение алкоголизма с помощью препарата Алкопрост – купить его можно по ссылке: https://apteka4.com/alkoprost/.

Перед тем как алкоголики и наркоманы безопасно смогут начать курс лечения, им необходимо под наблюдением медиков пройти через детоксикацию организма, для чего требуются условия стационара. Но некоторые путают этот период времени, длящийся в среднем 3-5 дней с основным курсом лечения, считая, что снятие “похмелья” или “ломки” является главным в терапии зависимости, что далеко от истины.

Как показывают исследования, у многих людей по-настоящему значительное улучшение достигается по истечении трех месяцев. При этом лечение может быть стационарным, амбулаторным или комбинацией обоих, в зависимости от потребностей.

Лечение алкогольной и наркотической зависимости относится к многомерной задаче и терапевтическая программа должна учитывать потребности каждого человека.

Лечение будет эффективным, если брать в учет не только индивидуальные особенности употребления алкоголя или наркотиков человеком, но и с учетом любых связанных с этим проблем медицинского, социального, психологического, юридического и профессионального характера. Кроме того, важной частью лечения является консультирование, будь-то индивидуальное или групповое.

Многим алкоголикам и наркоманам свойственно ошибочно полагать, что если они смогли просто отказаться от употребления на недельный или двухнедельный срок, то они смогут отказаться и навсегда. Но это не так. Чтобы оставаться всегда трезвыми наркоманы и алкоголики нуждаются в прохождении полного курса лечения.