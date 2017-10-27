Что носить этой осенью?

Начало осени стоит отметить не только романтическими прогулками, но и обновлением гардероба — покупка серьезных классических вещей, таких как кожаная сумка-портфель, ботильоны и туфли-лодочки, станет правильной инвестицией ваших средств. Кстати, модные и качественные кожаные сумки можно найти по указанной ссылке.

Цвет шоколада, бордо, малахитовый,классический черный — основные цвета осеннего сезона. Вот отличная подборка давно любимых, дорогих классических брендов обуви, сумок и аксессуаров, таких как: Elie Saab, Carolina Herrera, Versace, Valextra, так и более демократичных Jeffrey Campbell, Kate Spade, Zespa и многих других.

Консервативная клетка наконец-то вырвалась на волю и осела на самых разных остромодных вещах. Мы покажем, как их носить и с чем сочетать.

ПОЧЕМУ КЛЕТКА?

В новом сезоне плед стал главным источником вдохновения дизайнеров — коллекции многих из них пестрили вариациями на тему классической клетки. Уютный узор поселился и на кейпах, и на платьях с топами (теперь можно комбинировать два вида клетки разных размеров), и на строгих аксессуарах, превращая их в ироничные версии самих себя.

ДИКИЙ ЗАПАД

Теплые карамельные тона и уютные фактуры отлично сочетаются с грубоватыми кожаными аксессуарами вроде ботфортов и ковбойской шляпы. Лассо в городских прериях не пригодится, а вот уверенность стоит взять с собой.

ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК

Образ опасного юного создания в стиле Smashing Pumpkins с легкой подачи Эди Слимана стал образцом для подражания. Если хотите соответствовать, понадобятся супер короткое платье в классическую красно-синюю клетку, тяжелые ботинки с металлическим декором и перчатки с шипами.

ВЕРИМ В ПОБЕДУ

Чтобы составить актуальный городской наряд в спортивном стиле, освойте правила игры с объемами: пышную мини-юбку годе носите с толстовкой, кепкой и ботильонами на массивном каблуке, а сверху надевайте короткий «квадратный» жакет.

ПРЯМАЯ ВЫГОДА

Клетки на закрытом топе, стрелки на брюках, геометричная форма сумки и практически плоские подошвы туфель — в повседневном деловом наряде, вдохновленном мужским стилем, доминируют прямые линии.