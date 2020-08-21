Что мы знаем о каркасных банях

Строительство каркасных бань с верандой
Создание домов по каркасной технологии активно используется в США, Западной Европе, Канаде и Австралии. Есть целые кварталы, где находятся только каркасные дома. С некоторых пор, технология начала приобретать популярность и в России. Она экономична, не требует больших денежных вложений. При этом, надежное каркасное строение может использоваться несколько десятков лет.
Преимущества бани из каркаса
Не требуется много строителей. Можно обойтись всего одним помощником. Общая смета в 2 раза меньше, чем в случае с бане из бревна. Стоит отметить также, что водопроводная, канализационная и электрические системы создаются без каких-либо затруднений. Их легко спрятать между стенами.
Каркасная технология допускает множество вариантов как внешней, так и внутренней отделки.
Размеры и планировки каркасной бани
Как правило, каркасную баню делают 4 на 4 или 6 на 6 метров. Если говорить о большой семье, в которой больше 4 человек, стоит остановиться на втором варианте размеров. Тем более, разница в цене будет несущественной, а удобства значительно больше.
Создание бани из деревянного каркаса никогда не занимает много времени. Ее вполне допустимо возводить без детализированного проекта. Необходимо знать схематические размеры, а также примерный план внутренних помещений. В интернете есть различные планировки каркасных бань. Можно воспользоваться готовыми вариантами.
Чаще всего строение имеет всего три помещения:
- Мойку,
- Парилку,
- Комнату отдыха.
Каждое из них небольшой площади, но, несмотря на это внутри есть много места для комфортного пребывания 3-4 человек.
Если появляется необходимость, можно сделать площадь немного больше. Для этого необходимо построить открытую террасу. К кровле добавляют пару стропильных ног. Их опирают на 2 бруса обвязки, которые укреплены столбами.
Чтобы избежать попадания холодного воздуха в комнату для отдыха, в ней рекомендуется сделать перегородку. Так получится веранда. Она используется, как правило, для хранения обуви и одежды.
По материалам с https://www.skvb-nn.com/bani/karkasnaya-banya.