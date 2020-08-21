Что мы знаем о каркасных банях

Строительство каркасных бань с верандой

Создание домов по каркасной технологии активно используется в США, Западной Европе, Канаде и Австралии. Есть целые кварталы, где находятся только каркасные дома. С некоторых пор, технология начала приобретать популярность и в России. Она экономична, не требует больших денежных вложений. При этом, надежное каркасное строение может использоваться несколько десятков лет.

Преимущества бани из каркаса

Строительство каркасных бань с верандой вполне возможно всего за 2 недели. У готового здания небольшой вес. Нет нужды в мощном и дорогостоящем фундаменте. Стены бани не усаживаются, а значит можно монтировать двери и окна сразу после того, как поставили коробку.

Не требуется много строителей. Можно обойтись всего одним помощником. Общая смета в 2 раза меньше, чем в случае с бане из бревна. Стоит отметить также, что водопроводная, канализационная и электрические системы создаются без каких-либо затруднений. Их легко спрятать между стенами.

Каркасная технология допускает множество вариантов как внешней, так и внутренней отделки.

Размеры и планировки каркасной бани

Как правило, каркасную баню делают 4 на 4 или 6 на 6 метров. Если говорить о большой семье, в которой больше 4 человек, стоит остановиться на втором варианте размеров. Тем более, разница в цене будет несущественной, а удобства значительно больше.

Создание бани из деревянного каркаса никогда не занимает много времени. Ее вполне допустимо возводить без детализированного проекта. Необходимо знать схематические размеры, а также примерный план внутренних помещений. В интернете есть различные планировки каркасных бань. Можно воспользоваться готовыми вариантами.

Чаще всего строение имеет всего три помещения:

Мойку,

Парилку,

Комнату отдыха.

Каждое из них небольшой площади, но, несмотря на это внутри есть много места для комфортного пребывания 3-4 человек.

Если появляется необходимость, можно сделать площадь немного больше. Для этого необходимо построить открытую террасу. К кровле добавляют пару стропильных ног. Их опирают на 2 бруса обвязки, которые укреплены столбами.

Чтобы избежать попадания холодного воздуха в комнату для отдыха, в ней рекомендуется сделать перегородку. Так получится веранда. Она используется, как правило, для хранения обуви и одежды.

По материалам с https://www.skvb-nn.com/bani/karkasnaya-banya.