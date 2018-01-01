Что лучше: лазерная или ультразвуковая липосакция?

Вы обращали внимание, что многие девушки, могут кушать сладкую, жирную и пищу и при этом не поправляться? Это не магия. Зачастую сохранить хорошую фигуру помогает активный образ жизни и быстрый метаболизм. Но этот трюк не будет срабатывать вечно. Чем старше человек становиться, тем больше вероятность, что образ жизни смениться на пассивный, и вес начнет набираться, скинуть его становится сложнее.

Возникают вполне логичные вопросы: Что же делать? Как привести тело в норму, и уменьшить объемы?

На сегодня проблему может решить: спорт и здоровое питание или же хирургическое вмешательство и косметология.

Для тех, кому не помогают диеты и кто не готов к изнурительным тренировкам отлично подойдет ультразвуковая липосакция. Методика может локально убрать лишний жир на проблемных участках. Чтобы записаться на процедуру, а также узнать подробнее, переходите по ссылке — https://parismi.com.ua/services/apparatnaya-kosmetologiya. Следует отметить, что особой популярностью в последнее время пользуется липосакция. Мы рассмотрим основные отличия данных методик.

Ультразвуковая липосакция — это безоперационной аппаратный метод. Через специальное устройство проходит мощная ультразвуковая волна, она убивает жировые клетки. При этом ультразвук не повреждает клеточную мембрану, а жир под давлением превращается в жидкость и выводится из организма естественным путем. После, не потребуется восстановительный период. Если вы хотите выбрать более щадящий вариант, но не менее эффективный, тогда ультразвуковая липосакция гораздо лучше. Но нужно понимать, что это не навредит организму, если все будет выполнять квалифицированный специалист с помощью новейшего оборудования. Намерены получить максимально положительный результат, доверьтесь профессионалам — https://parismi.com.ua/. В Moi Parisienne самые современные технологии, а также косметика премиум-класса.

Липосакция лазерная может убрать жир в зонах, которые не поддаются уменьшению при правильном питании и спорте. Тело будет подтянутым и красивым.

Происходит все при помощи энергии, которая разрушает эпидермальный слой на необходимом участке тела (живот, бедра, руки). Преимущества: устранение жира, активация коллагена, луч бактерициден и стерилен, все проходит совершенно бескровно, исключено возникновение и воспалительных процессов. Анестезия применяется, как правило, местная.