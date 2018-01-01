Что делать когда оса укусила в разные части тела

В этой статье мы узнаем — что делать когда оса укусила человека за голову, руку или в ногу.

Так как эта проблема очень актуальна не только для взрослых, но и для детей, особенно для аллергиков, которая может вызвать у них не только анафилактический шок, но и привести к летальному исходу. Если вы еще не знаете, что делать при укусе осы , то кликайте по ссылке и там найдете всю необходимую информацию по этой теме.

Недавно мы встретили на лестничной площадке свою соседку, которая бежала к своему сынишке в больницу, которого укусила оса.

Дело было так. На выходные они с друзьями семьями выехали на пикник к озеру. Все было хорошо.

Взрослые жарили шашлыки, дети бегали у воды. На трапезе все собрались под развесистым кустом ивы.

Застолье на природе удалось. Да вот когда дело дошло до фруктов, сынишка нашей соседки потянулся за спелым сладким абрикосом, откусил его и сильно заплакал.

Оказывается, ребенок не заметил осу, сидящую глубоко во фрукте, которая прорыла туда норку, добывая сладкий нектар. Она то и попала ему на язык, который на глазах начал распухать.

Конечно, тут не до отдыха. Мальчика срочно посадили в машину и отвезли в больницу. Врачи помогли вовремя, иначе ребенок мог бы просто задохнуться.

Чем опасен укус осы?

По своей сути надоедливая оса является довольно мирным созданием.

Однако ее резкую защитную реакцию человек может ощутить на себе сразу, когда он истерически размахивает руками, отгоняя это насекомое от себя или случайно придавив его в:

Сумке;

Пакете;

Салоне автомобиля.

Защищаясь, оса резко атакует обидчика своим укусом в глаз, за руки, голову, ноги или другие части тела. Во время укуса через свое жало она впрыскивает человеку дозу яда, компоненты которого состоят из многих биологически активных веществ, которые могут негативно повлиять на его здоровье.

Например:

Гистамин провоцирует проявление таких аллергических реакций типа:

Отеков;

Зуда;

Бронхоспазмов;

Крапивницы;

Анафилактического шока.

Ацетилхолин блокирует у человека нормальную передачу нервных импульсов.

Фосфолипазы разрушают стенки клеток сложных жиров, провоцируя развитие воспалительных реакций.

Гиалуронидаза способствует уничтожению мукополисахаридов.

Кинины повышают сосудистую проницаемость капилляров, вызывая болевые ощущения.

Клиническая симптоматика последствий нападения ос

Степень отравления человека ядом, несомненно, зависит от индивидуальной реакции его организма, количества укусов и места поражения.

Обычно в месте укуса люди наблюдают:

Сильную жгучую боль;

Кожный зуд;

Отек мягких тканей;

Покраснение.

Наиболее опасными последствиями представляет собой ситуация, когда оса жалит человека за голову.

Укус в глаз проявляется:

Выраженным отеком век;

Слезотечением;

Воспалением всех слизистых оболочек глаза с последующим развитием панофтальмита.

Единичные укусы губ, языка или гортани часто сопровождаются затрудненным дыханием.

Если человека атакует рой этих насекомых, то после такого нападения у него могут появиться симптомы общей интоксикации с:

Лихорадкой;

Ознобом;

Одышкой;

Повышением температуры;

Головокружением;

Тахикардией;

Головной болью;

Болями в сердце;

Крапивницей;

Волдырями больших размеров;

Анафилактическим шоком.

Именно здесь мы хотим сделать небольшую ремарку по случаю Вашей безопасности.

Собираясь на летний уикенд, не пользуйтесь косметикой, духами, парфюмерной водой, «вкусной» помадой или лаком для волос. Их запах очень чувствуют осы и пчелы.

Поэтому, Вы можете оказаться в зоне риска, получив укус в глаза, губы или руки.

Первая помощь

Если человека укусила оса, ему незамедлительно нужно оказать первую помощь. Так как оса не оставляет после себя жала, искать его не следует, тем более ковырять место укуса иголкой или ножом.

Для начала нужно высосать все содержимое с места укуса на руке, пальце или ноге, а затем залить его:

Спиртом;

Йодом;

Зеленкой;

Водкой;

Одеколоном.

Для уменьшения отека можно приложить к пораженному месту лед или полотенце, смоченное холодной водой. Однако здесь мы хотим немного расширить Ваши познания и рассмотреть несколько способов скорой помощи, которые предлагает:

Традиционная медицина

При укусе взрослого или ребенка за палец, в руку или ногу медики накладывают на место выше укуса жгутовую повязку, а затем последовательно производят такие манипуляции.

Прикладывают к месту поражения холод, чтобы локализовать зону распространения яда в близлежащие ткани.

Обкалывают по кругу место поражения раствором адреналина.

Дают пострадавшему противоаллергические и антигистаминные препараты типа:

Лоратадина;

Супрастина;

Диазолина;

Тавегила;

Эриуса.

Чтобы ускорить потоотделение и быстро вывести из организма больного яды ему дают таблетку аспирина и обеспечивают обильный питьевой режим.

Народная медицина

Обычно к средствам народной медицины обращаются люди в экстренных случаях на природе или в домашних условиях, когда нет возможности вызвать врача.

Для изъятия яда из ранки на пальце, руке или ноге к ней приложить смоченный в воде кусочек сахара или обработать:

Соленой водой;

Нашатырным спиртом;

Раствором марганца;

Соком репчатого лука или чеснока;

После удаления яда для снятия опухоли к больному месту можно приложить свежий огурец, лист подорожника или одуванчика, а также обработать лимонным соком или укусом.

Если оса укусила человека в глаза или язык пострадавшему дают полоскание слизистых:

Отваром ромашки или календулы;

Соком алоэ;

Свежей мочой;

Крепким чаем или заваркой.

В случае ухудшении состояния, человека срочно необходимо госпитализировать, чтобы избежать нежелательных последствий.