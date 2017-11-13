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Чистота и порядок в помещении – залог хорошего настроения

13 Ноябрь 2017
Категория: Популярное

Даже если вы систематически вытираете пыль, моете полы и сантехнику, со временем в укромных уголках вашего жилища постепенно накапливаются нежелательные отложения. Всякое помещение, будь это квартира, офис или коттедж, периодически нуждается в тщательной генеральной уборке. Можно ее производить собственными силами. Но, кто хоть однажды занимался этим, знает насколько это трудоемкий и времязатратный процесс. Не у всех есть время, желание и силы на хорошую уборку квартиры, тем более, генеральную. Кроме всего прочего, потребуется подходящий инвентарь и набор моющих средств – для мытья различных поверхностей: деревянных, пластиковых или стеклянных. Сегодня эту проблему решить несложно. Работу по наведению чистоты можно доверить компаниям. Уборкой помещений в Москве занимается компания Формула Красоты, имеющая опыт в оказании услуг населению, и укомплектованная профессиональными кадрами. Для оформления заказа нужно зайти на сайт компании.

В комплекс оказываемых услуг входит:

. выезд на дом бригады;

. определение объема работ;

. заключение договора;

. выполнение работ;

Можно заказать отдельные определенные или комплексные услуги. В число отдельных услуг может входить, например, мытье окон или кафельных стен в ванной и на кухне. Комплексные услуги включают мытье абсолютно всех поверхностей, удаление пыли из ковровых покрытий и вывоз мусора.

Существуют так же дополнительные услуги:

. химчистка ковров и напольных ковровых покрытий;

. полировка паркетных полов;

. полировка корпусной мебели;

. чистка мягкой мебели;

. мойка наружных поверхностей окон в домах повышенной этажности;

. стирка и чистка штор.

Оплата за работу производится после сдачи приведенного в порядок объекта. За дополнительные услуги берется отдельная плата.

Хорошо выполнить работу можно только при хорошей оснащенности. Для оказания полноценных качественных услуг компания имеет современную технику и специальный инвентарь. С их помощью станут доступными все потаенные места в помещении. Мощные пылесосы освободят ваши ковры и мягкую мебель от скопившейся пыли. Оконные стекла, кафельные фартуки и фаянсовые унитазы заблестят после применения соответствующих моющих средств. Паркетные полы станут как новенькие. И на всю работу уйдет несколько часов. Свое личное время во время уборки вы можете потратить на более важные для вас дела.

Если вы очень занятый человек или у вас большая жилая площадь, разумней и выгодней обратиться в компанию. Мастера своего дела за несколько часов наведут в вашей квартире, доме или офисе абсолютную чистоту и порядок. Хорошее настроение вам будет обеспечено.


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