Чем модно пахнуть в этом сезоне? После теплого лета, осень часто неожиданно дает о себе знать. Но более непредсказуемой бывает только красавица зима. Первый снег не оставляет теплому времени года ни единого шанса, а первые морозы закрепляют господство зимы. Смена сезонов не бывает легкой, но «у природы нет плохой погоды», нужно только знать, что надевать. К разговору о нарядах, стоит упомянуть об одном интересном «аксессуаре».

Парфюм, грамотно подобранный и умело нанесенный, завершит ваш образ и изящно подчеркнет его акценты. Кстати, женская парфюмерия в огромном выборе и на любой кошелек доступна к заказу по указанной ссылке. На какие ароматы стоит обратить внимание в наступающем сезоне?

Фаворитами сезона являются все пряные ароматы (корица, имбирь, шафран, гвоздика). К ним относятся уже хорошо известные женские Coco (Chanel), Poison (Dior), и мужские — Joop! Go Men (Joop!), Bijan for Men (Bijan). Из новинок сезона пряные запахи имеют женские Armani Idole, Si Lolita (Lolita Lempicka) и Ricci Ricci ,мужские Hot Water (Davidoff), Baldessarini Del Mar Seychelles Edition (Hugo Boss).

Вторыми по популярности будут ароматы, содержащие ваниль. Запахи для дам – это Spiritueuse Double Vanille (Guerlain), Vanille Galante Hermessence (Hermes) и мужские: Pi Neo.

«Кожаные» ароматы так же в наступающем сезоне будут актуальны. В подобных запахах чувствуются табак или жженая древесина. Эти брутальные ароматы можно услышать в Only The Brave (Diesel), Dirty English for Men (Juicy Couture). Из универсальных ароматов можно отметить Back To Black Aphrodisiac .