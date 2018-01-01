Чай улун и чайная церемония

Качественные чаи из Китая – это настоящий модный современный тренд, популярный среди жителей нашей страны, и не угасающий со временем. Так исторически сложилось, что на Русь чай пришел именно из Китая, и возили его не кораблями по морю, как в Западную Европу, а через степи и пустыни Центральной Азии караванами по Великому Чайному пути, пересекавшемуся с Великим Шелковым. Таким образом чаи и посуда для чайной церемонии проникли в нашу страну и стали неотъемлемыми атрибутами повседневного быта.

Долгое время в западные страны привозили исключительно красные чаи, называемые у нас черными. Это связано с тем, что красные чаи способны долгое время храниться, не теряя своих вкусовых свойств, и способны со временем несколько даже улучшать свои потребительские качества. Светлые чаи, как правило, со временем становятся менее ароматными и быстро теряют столь ценимые традиционными китайскими медиками и философами свойства, приносящие пользу организму человека. Такие чаи, как улуны, долгое время не были известны на отечественном рынке. Это связано с тем, что большая часть чаев, популярных в одной или нескольких провинциях, даже на общекитайский уровень вышли совсем недавно. Теперь молочный улун купить можно в любом магазине, хотя этот чай совсем недавно стал пользоваться популярностью среди жителей самого материкового Китая. Качественный молочный улун купить можно не только на Тайвани, родине этой разновидности грамотно ароматизированного улуна, но и на территории Большого Китая. Ну а как правильно заваривать чай улун, читайте в статье https://newtea.ua/blog/kak-zavarivat-ulun.

Чайная церемония

Неотъемлемым атрибутом церемонии чаепития в китайском стиле является так называемый чайный столик. Такой чайный столик, или чабань купить можно из самых разных материалов, на отечественный рынок в основном поступают бамбуковые чабани. Если Вы задались желанием купить чабань, Вам стоит обратить внимание на множество функциональных особенностей этого атрибута чайной церемонии. Так, например, чабани с пластиковым поддоном могут смотреться менее аутентично, нежели чайные столики, созданные исключительно из бамбука, однако пластиковый поддон не разъедается чайным настоем, в отличие от такого материала, как дерево или бамбук, и при этом Ваш столик будет оснащен удобной системой для слива не идущего в употребление чая. Также можно чабань купить из металла, камня или другого материала, однако они достаточно громоздки в обращении и не подходят для большинства современных городских квартир. Чабань и посуда для чайной церемонии могут не только позволить Вам наслаждаться качественным напитком, но и украсят Ваш интерьер, помогут создать соответствующий китайский анутраж.

Если Вы хотите попробовать прикоснуться к китайской чайной культуре впервые, и собираетесь для этого молочный улун купить, как один из известных и популярных китайских чаев, Вам стоит также обзавестись соответствующими предметами для правильного заваривания китайского чая. В любом случае посуда для чайной церемонии из Китая – абсолютно необходимый атрибут для современного любителя китайского чая. Именно такая посуда позволяет заваривать китайские чаи, будь то пуэры, улуны, и другие разновидности этого напитка, должным образом. Используйте этот напиток и церемонию для того, чтобы отвлечься от повседневных тревог и забот, посвятить время самому себе и насладиться качественным оригинальным продуктом с многовековой историей, потрясающим ароматом, вкусом и воздействием на человеческий организм – чаем из Китая.