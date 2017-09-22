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Быть модным, оставаясь собой

22 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Нас давно не удивляет, что на женщинах очень органично смотрятся элементы мужского туалета. Мужская одежда в гардеробе женщины – это уже скорее норма, нежели исключение. Однако последние тренды в мире моды поставили нас перед фактом, что и обратный процесс возможен.

Четкие границы между женской и мужской одеждой начинают стираться. И это не может не радовать модников, ибо теперь на вершине олимпа моды мужчины чувствуют себя равноправными! Возьмем, к примеру, юбки. Хотя мужские юбки еще не стали мейнстримом, но, пожалуй, сегодня никого не удивят килты и вообще любые виды юбок на показе мужской моды. Женский куртки из кожзама снова входят в моду в этом сезоне. По указанной ссылке можно найти очень много интересных моделей по вполне адекватным ценам.

Впрочем, другие женские предметы одежды и аксессуары также стали неотъемлемой частью мужских показов. Один интернет магазин одежды за другим предлагают все новые и новые революционные модели. Трансверсальность, взаимозаменяемость и универсализм – это тенденция, за которой идут многие молодые модельеры и стилисты.

Черная накидка с шнурованными гетрами на показе Живанши – трудно уже определить – это мужская одежда или женская, настолько прочно переплелись сами представления о моде. Мачо-подобный парень на показе Гуччи дефилировал в свитере расцветки леопарда, а Жиль Сандер представил приталенное мужское пальто с сохранением широких плеч.

Если сумма, которые Вы готовы тратить на одежду и аксессуары, – дело сугубо личное, то что касается вкуса, позвольте дать несколько рекомендаций стилистов.

Кепки

Кепка носится только козырьком вперед, а не назад или набок. В этом само предназначение козырька – защищать счастливого обладателя кепки от ярких лучей солнца. Кепку, как любой другой головной убор, надлежит снимать в присутственных местах и, разумеется, в обществе дамы.

Джинсы

Независимо от модных тенденций на данный момент(узкие или широкие джинсы) – не должна сложиться ситуация, когда Вы вынуждены подтягивать джинсы руками. Решили купить одежду вроде джинсов – купите ремень!

Галстук

Выбор галстука требует определенной осторожности. Кричащая расцветка может дорого стоить Вам, к примеру, на работе или в карьере. Критики и обозреватели от моды – не всегда лучшие советчики, помните, у них такая работа.

Нижнее белье

Метросексуалы метросексуалами, и мода – модой, однако есть непоколебимые вещи – нижнее белье – не тот предмет одежды, который выставляют напоказ.

Носки

Белые носки и черный (темный) костюм – вещи не совместимые! Разве что для Давида Леттермэна.

Брюки в клетку

Вы играете в гольф? Там это нормально. Больше нигде!

Логотипы

Не злоупотребляйте символикой известных брэндов. Маркетинг – их работа, Вы к ним не нанимались и Вы не промо-модель.

Будьте взрослым!

Ну и наконец: не надевайте одежду, которая вызовет у окружающих чувство, что перед ними эдакий недоросль. Короче говоря, не идите “в люди” в футболке с шортами и в сандалиях на босу ногу!


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