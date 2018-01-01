Букет невесты и цветы с доставкой

Подбирать свадебный букет нужно после того, как невеста выбрала себе платье, украшения, стиль предстоящего мероприятия. Это нужно делать в последний момент, потому что букет должен всегда гармонировать с платьем, роскошной фатой либо красивым цветочным венком на голове. Также надо определить, какие цветы нравятся невесте, а также нужно учитывать ее рост, характер, цвет глаз, макияж и т.д.

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Перед посещением флориста обязательно сделайте фотографию свадебного платья, а если оно еще не готово, то в подробностях расскажи о фасоне, материале, из которого будет изготовлено платье. Также не стоит забывать о размере букета, ведь невесте его нужно будет держать на руках очень долгое время.Если следовать устоявшимся традициям, то букет невесты должен быть в белых или, возможно, бело-розовых тонах. Также уместным будет использовать в оформлении букета пастельные тона – это цвета чистоты и молодости. Кстати, хотелось бы отметить, что белый букет никогда не потеряется на фоне белого платья. Белый букет подчеркнет изящность своей обладательницы.

На Руси есть такое поверье, что получать желтые цветы в подарок означает обман, измену, поэтому такого цвета стараются избегать на свадьбе. А во всем мире «желтый» означает благополучие, богатство. Фиолетовые цветы являются символом печали.

В букете невесты нежелательно применять цветы с ярко выраженным ароматом. Он может быть раздражителем не только для невесты, но и для гостей. А слишком сильный запах способен вызвать головную боль или быть причиной аллергии.

Свадебный букет для ЗАГСа не всегда подойдет к церковному таинству. Поэтому обязательно скажите флористу, что Вы будете венчаться в церкви. И тогда перед профессионалом будет стоять уже более сложная задача – создать букет, который подойдет как к гражданской, так и к церковной церемонии. Для церковного мероприятия подойдут традиционные букеты – с применением белых и пастельных тонов. Букет должен быть небольшим, потому что слишком громоздкий букет не подойдет к церковному таинству.