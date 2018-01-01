Брендовые вещи класса премиум и люкс на ресейл-платформе LUXXY

Онлайн-торговля активно развивается в России. О гигантских темпах роста говорят многочисленные исследования рынка. Эксперты прогнозируют, что объем онлайн-торговли к 2023 году приблизится к 2,5 триллионам рублей. Пандемия коронавируса ускорила процесс активизации торговли в Интернете. В этом сегменте помимо привычных торговых площадок набирают популярность маркетплейсы. Они позволяют, как гипермаркеты объединить под своим крылом товары и услуги разных продавцов. Одной из таких интернет-площадок, объединяющих интересы покупателей и продавцов, является сервис luxxy.com. Он специализируется на премиумных и люксовых вещах.

Первый российский онлайн-бутик

История маркетплейса LUXXY началась еще в 2016 году. Малой родиной проекта стал город Самара. Но совсем скоро ресурс стал популярен и в Москве. Это было очень важно для проекта, поскольку столица является главным потребителем одежды люксового сегмента. Уже спустя два года месячный прирост торговли превысил 50%.

Сегодня популярная ресейл-площадка LUXXY не уступает западным аналогам. После объединения Luxxy.com с ресейл-платформой молодежной моды themarket.io и офлайн бутика WantHerDress на площадке можно купить новые и б/у вещи из сегмента уличной моды и streetwear, а также вещи из гардеробов знаменитостей и селебрити.

Обзор ресейл-площадки

Ресурс LUXXY удобен в пользовании. Простое и понятное меню поможет посетителю быстро найти нужную информацию. Удобно структурированные рубрики не дадут пойти по ложному следу. Покупатели и продавцы не случайно выбирают этот сервис, отзывы можно прочитать здесь же на сайте.

Если нужно что-то быстро найти, можно использовать опцию «поиск». Также любой вопрос можно задать, перейдя в раздел «помощь». Здесь есть возможность письменно сформулировать свой вопрос или позвонить в клиентский сервис. Обе опции доступны в правом верхнем углу сайта.

На главной странице маркетплейса опубликованы актуальные товары, ссылки на ведущие бренды, чтобы облегчить поиски желающих обзавестись вещью премиум или класса люкс. Также здесь можно перейти к информации о новинках и скидках.

В специальном блоге публикуется много полезной информации. Например, в статье, опубликованной в блоге, можно узнать о преимуществах белых блузок.

Система защиты от подделок

Рынок брендовых вещей перенасыщен фейками. Маркетплейс LUXXY продумал, как защитить пользующихся сервисом покупателей от недобросовестных продавцов. Например, для этого используется прибор Entrupy. Он с погрешностью в полтора процента может отличить брендовую сумку от подделки. Искусственный интеллект хранит в своей памяти более десяти миллионов изображений.

Аутентификация брендовых вещей позволяет отличить оригинал от подделки с помощью внешних признаков. Подробнее об этом можно узнать в специальной рубрике ресейл-площадки. А также на сайте можно ознакомиться с актуальными трендами и свежими лайфхаками.