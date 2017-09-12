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Breitling Colt – часы для активных действий

12 Сентябрь 2017
Категория: Популярное

Дух у этих часов остался прежний, но зато появился новый облик. Компания Breitling переосмыслила дизайн модели Colt. Вообще модель Breitling Colt – это символ стойкости, надежности и впечатляющего функционала. Вырезанные из стали, новые модели отличаются оригинальным дизайном, предназначены для достижений, активных действий и захватывающих событий. Не отстают от моды и стильные часы Жак Леман, найти которые можно на сайте elmir.ua.

Конструкция этих часов, благодаря своей цельности, гарантирует отличную защиту от ударов, а также обеспечивает водонепроницаемость до 500 метров. Так что, Breitling Colt можно считать спортивной моделью, которая готова к различным приключениям. Если говорить про оригинальность, то она начинается уже с безеля, который обладает аккуратной и утонченной формой с отчеканенными цифрами.

Также оригинальность часов продолжается и на корпусе, очертания которого повторяют тот же контур, что и безель. Циферблаты украшают новые округлые цифры, дизайн которых разработан именно для этой модели. Браслет из стали часов серии Colt своими массивными звеньями подчеркивает уникальный характер этой энергичной модели.

Новая модель Breitling Colt предлагается в трех вариантах, которые одарены собственными сильными и отличительными особенностями, включая варианты хронографов и женские часы, снабженные механизмом SuperQuartz.

Эта модель оборудована механизмом Breitling SuperQuartz, который славится своей точностью, превышающей точность обычных кварцевых часов в 10 раз! Кроме этого, данные часы считаются хронографом, водонепроницаемым до глубины в 300 метров. На этой модели присутствует окно с отображением 1/10 секунды, а также секундная стрелка, предназначенная для засечки времени и система быстрого перехода к другим часовым поясам.

Данная система позволяет полностью избежать потерю точности при отсчете минут. Что касается дизайна, корпус размером в 44 мм в диаметре отлично подчеркивает мощный и энергичный стиль новой модели Colt, которая обладает корпусом с полированными и сатинированными поверхностями и безелем, с нанесенными на него цифрами.

Специально для ценителей высоких достижений, компания Breitling наделила модель Colt 44 одной из самых лучших из своих электронных технологий – механизма SuperQuartz. Впечатляющая полированная и сатинированная отделка здорово подчеркивает оригинальную форму корпуса и безеля.

Конструкция данных часов обладает устойчивостью к внешним воздействиям, а стопорный фиксатор головки подзавода и толстенное сапфировое стекло гарантируют великолепную водонепроницаемость до глубины в 500 метров.

И наконец-то есть чем порадовать любимых женщин – модель Breitling Colt 33, созданная специально для женщин, которые очень желают совместить спортивный характер с элегантностью. Данные часы как раз и отличаются своим диаметром в 33 мм и полированным корпусом, который отлично контрастирует с матовой поверхностью безеля.

Именно это и есть тот штрих, делающий особый акцент на оригинальном дизайне, который представляет собой сплав элементов технического совершенства и утонченности. А мягкий оттенок женственности с модели Breitling Colt 33 акцентируется в варианте модели, в которой безель отделан драгоценным камнями!

Что касается точности хода, то благодаря механизму SuperQuartz, данная модель является мегаточной. А прочный стальной корпус гарантирует водонепроницаемость до глубины в 500 метров – это просто уникальные результаты для женских часов.


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