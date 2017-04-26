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Боры и фрезы для маникюра и педикюра

26 Апрель 2017
Категория: Популярное

Боры и фрезы для маникюра и педикюра

И опытные мастера, и начинающие знают, что аппаратные процедуры не только экономят время, но и позволяют добиться идеального результата, снижают риск травмирования кожи. У каждого мастера в арсенале имеются различные насадки для аппаратов, которые позволяют выполнять несколько процессов. Чем больше у профессионала клиентов, тем шире становится его арсенал, тем чаще он присматривает боры и фрезы для маникюра и педикюра, совершенствуя свое мастерство и добиваясь эстетической привлекательности.

Выбирая насадки, каждый будет обращать внимание не только на степень абразивности и, соответственно, функциональность аксессуара, но и на производителя, а также на возможность приобрести несколько фрез, бор в одном месте. Компания «ВестМед» – поставщик товаров для индустрии красоты, что успешно зарекомендовал себя на рынке, предлагает всем мастерам и широкий ассортимент фрез, и высокое качество. В Интернет-магазине подобрать насадки сможет начинающий и опытный виртуоз ногтевой эстетики.

Фрезы и боры для любого процесса

Наличие нескольких насадок позволяет мастеру одновременно быстро и качественно выполнять обработку околоногтевых пазух, корректировать форму ногтя и его толщину. В интернет-магазине «ВестМед» представлены боры и фрезы для маникюра и педикюра, которые выполнены из разных материалов, отличаются формой, абразивностью. У вас будет возможность подобрать те насадки, которые усовершенствуют вашу работу.

  • Твердосплавные боры немецкого и российского производства, необходимые мастеру, работающему с искусственными ногтями. Такие фрезы позволяют удалять твердые мозоли и ороговевшую кожу, не травмируя ее.
  • Керамические фрезы разной степени абразивности, которые имеют широкий спектр применения – от обработки кутикулы до финишной шлифовки ногтя. Вы сможете выбрать фрезы различной формы – конусной, цилиндрической.
  • Алмазные насадки немецкого, российского производства, которые отличаются износостойкостью и позволяют корректировать форму, толщину ногтя.

Выбирая боры и фрезы для маникюра и педикюра, представленные в магазине компании «ВестМед», вы приобретаете высокое качество. Удобные варианты доставки позволят вам не отрываться от работы – мы доставляем товар по всей России, по Санкт-Петербургу работает быстрая доставка и возможность самовывоза.


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