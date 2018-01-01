Ближе к природе – новые концепции дизайна

Австралийские дизайнеры выступили с интересной инициативой: поддержать набирающее обороты движение в области возвращения строительства индивидуального жилья в область использования природных материалов и технологий, позволяющих рационально использовать энергию для обеспечения дома. Внешняя отделка и дизайн интерьера представленных концептов индивидуального домостроения для внегородских поселений в Австралии и Новой Зеландии отличаются довольно смелыми решениями – сложные формы крыши, состоящие из переходящих одна в другую плоскостей, комбинации материалов для внешней отделки, расположенных так, чтобы одна сторона дома поглощала, а вторая отдавала энергию – все это становится модным направлением в архитектуре индивидуального строительства.

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Вписать дом в рельеф местности, не выравнивая площадку, а используя естественный перепад высот для разделения дома на функциональные зоны, архитекторы намереваются с помощью изменения самого представления об организации пространства в доме. Если на первом этаже располагаются комнаты гостиной и столовой зоны, разделенные небольшим уступом по высоте, то компоновка второго этажа выполняется так, чтобы перепад практически не ощущался за счет расположения стен и вспомогательных помещений на местах соединения мест с разным уровнем.

Примеры оригинальных, приближенных к естественным архитектурных решений появляются в каталогах строительных фирм, предлагающих индивидуальное строительство вовсе не по космическим ценам, а в пределах трехсот тысяч долларов.

Подобная тенденция уже отмечена в Европе. Возможно, и до России дойдет волна строительства, рассчитанного на использование все меньшего количества синтетики в отделке домов внутри и снаружи, как бы привлекательны на вид и дешевы они ни оказывались в сравнении с натуральными.