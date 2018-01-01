Безопасный и экологически чистый инвентарь для рук

Во многих общественных заведения бумажные полотенца являются неотъемлемым атрибутом. Эти изделия обладают мягкостью и минимальным расслоением, а также хорошо впитывают влагу. Такие свойства обусловлены тем, что при их изготовлении использовалась натуральная целлюлоза с добавлением некоторых веществ. Чаще всего салфетки для рук используется с гигиенической точки зрения в кафе, ресторанах, офисах, медицинских и образовательных учреждениях. Руководители этих зон нередко совершают масштабную покупку данного продукта, так как он:

1. Экологичен.

2. Безопасен.

3. Недорогой.

4. Универсален в различных сферах применения.

Осуществить оптовую закупку полотенец для рук можно в интернет магазине «Сильвер Клин», где данный продукт представлен в различных модификациях — https://silverclean.com.ua/tualetnaya-komnata/polotence-dlya-ruk/. На станицах онлайн каталога можно приобрести одно- или двухслойные, рулонные и листовые салфетки. Поскольку они выполнены в различной цветовой гамме, каждый покупатель сможет выбрать те изделия, которые понравятся больше всего. В ассортименте находятся полотенца вафельной, гладкой и перфорированной фактуры. Все предложенные продукты разделены на определённые ценовые сегменты, что позволяет каждому заказчику купить то, что будет ему по карману.

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