Бескаркасная мебель покоряет рынок

Функциональное и прекрасное кресло-мешок – бин-бег покорило весь мир. Авторами того изобретения являются итальянские дизайнеры Франко Теодоро, а также Чезаре Паолини. Конкретно эти молодые и креативные дизайнеры в 1967 г., в первый раз представили широкой публике данный предмет мебели. Производить эту бескаркасную мебель первой начала Туринская фабрика мебели.

Преимущества бескаркасной мебели:

– удобная и комфортная

– занимает мало места

– удобно переставлять

– необычные формы и различные дизайнерские решения

– относительная дешевизна

Изначально кресло имело форму груши, эта же форма пользуется наибольшей популярностью и сегодня. Конструкцию назвали Succo, что в переводе значит – мешок. Подобные кресла вполне можно производить из всяких материалов, всякой формы, а также всякой расцветки. Сегодня можно зайти на сайт и подобрать кресло-мяч на Пуфике по вполне адекватной цене.

В чем заключается популярность бескаркасной мебели

Полное отсутствие острых углов создает дополнительную безопасность, что в особенности важно, когда в доме есть малыши. Очень многие модели создаются намеренно для ребятишек, они смотрятся как игрушка, в связи с чем детям очень нравятся.

Долгие годы сберегать популярность и востребованность креслу-мешку помогли очень многие позитивные отличия. Кресло принимает форму тела, оно равномерно распределяет нагрузку, оно расслабляет мускулы, в связи с этим сидеть на нем комфортно человеку абсолютно любой комплекции. В самых первых моделях как наполнитель использовались обрезки поролона. Потом начали применять гречневую шелуху, пух, вату, многие другие материалы. Теперь самым частым наполнителем для кресел стал пенополистирол. Он имеет массу превосходств. Пенополистирол экологически неопасен, не впитывает влагу, неактивен биологически, долговечен. Заходите в интернет-магазин Pufic и выбирайте бескаркасную мебель на любой вкус!

Русские дизайнеры также не остаются в стороне, они периодически представляют новейшие модели бескаркасной мебели. Так, группа русских дизайнеров предложила серию такой мебели под наименованием Smart Balls. Кресла-мешки имеют самые неожиданные формы – «цветок», «пирамида», «чушка», «трапеция», «подушка», «колбаска». Кресло-цветок, сделанное дизайнером из Ostengruppe/Zoloto, напоминает раскрывшийся цветок, пользуется особой популярностью в среде молодежи. Любой человек может сделать выбор модели по собственному вкусу, а также в зависимости от своих финансовых возможностей.