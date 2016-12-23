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Berghoff – лучшая фирменная посуда из Бельгии

23 Декабрь 2016
Категория: Популярное

Компания Berghoff является сильным конкурентом среди компаний, в торговом сегменте кухонной посуды. Это не удивительно, ведь в это вкладывает усилия слаженная команда профессионалов сферы технологий, дизайна и маркетинга. В производстве используются как инновационные разработки, применяемые к структуре образцов, так и исследования модных тенденций в стилистике кухонных принадлежностей, выделяя основные предпочтения потребителей, чтобы фирменные коллекции, могли гармонично вписаться в интерьер любой кухни. По итогу, покупатель видит перед собой дизайнерское изделие, обладающее высокими техническими характеристиками.

Официальный интернет – магазин компании в России MyBerghoff, несомненно, предоставит лучшие возможности для покупки качественной продукции, по предельно демократичной цене. В ассортименте магазина, предложено максимальное количество коллекций всех видов посуды от бренда Berghoff. Вы сможете подобрать именно то, о чем давно слышали, мечтали или просто сразу влюбились в нашем каталоге. Удобное меню и практичное разделение сайта, поможет с лёгкостью найти желаемую кухонную утварь. К примеру, наиболее функциональные предметы на кухне, как — кастрюли, сковороды, сотейники, воки, Вы сможете найти в разделе http://myberghoff.ru/posuda-dlya-prigotovleniya.

Так как данная посуда является наиболее частой в эксплуатации, с учётом этого, она выполнена с ещё большей сосредоточенностью к её прочности и поддержанию целостности, дабы образец надолго оставался верным помощником на Вашей кухне. Кастрюли Berghoff выполнены с высококачественной нержавеющей стали, что отличается высокими антикоррозийными свойствами. Пятислойное дно изделия обладает отличной темплоемкостью, Вы можете быть уверены, в длительном сохранении тепла внутри посуды, что существенно сэкономит время и енергию, затрачиваемые на дополнительный разогрев. Касательно сковород Berghoff:

  • материал — литой алюминий, с высокими аккумулирующими свойствами,
  • антипригарное прочное покрытие, состоящее из нескольких слоев, довольно прочно и экологично, ведь не выделяет никаких токсических веществ,
  • бакелитовые ручки, эргономичны и устойчивы к разломам, давлению высоких температур.

Выбрать желаемую модель, можно на сайте — http://myberghoff.ru/.

Помимо высокого качества товаров, такого же уровня и сервис обслуживания клиентов  MyBerghoff, ведь мы предоставляем:

  • персонального менеджера для подробной консультации по всем вопросам;
  • прием оплаты товара любым удобным для Вас способом;
  • услуга доставки заказа по Москве и Московской области.

Сотрудничать с нами — легко и приятно.


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