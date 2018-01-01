Беременность – время для шопинга?

Беременность – не диагноз, беременность – состояние души, которая находиться в ожидании нового и прекрасного. Трудно придумать способ поднять настроение во время декретного отпуска эффективнее шопинга, а беременные? Они как никто другой нуждаются в эмоциональном балансе. В этом можно убедиться, пройдя по ссылке: https://clutch.ua/deti/beremennost/1-nedelja-beremennosti.

По отношению к этому увлекательному занятию беременная женщина ничем не отличается от обычной. Только вот, благодаря «интересному положению» у вас появится гораздо больше времени для знакомства с миром моды. Множество современных дизайнеров одежды трудятся на благо привлекательности образа будущей мамочки.

Чтобы шопинг доставлял удовольствие и, ни в коем случае, не расстраивал, необходимо:

• Первое. Выяснить для себя к какому цвету вещей вы сейчас более расположены и идет ли он вам.

• Второе. Не рискуйте отступать от своего основного стиля, если чувствуете, что вы сейчас к этому не готовы. Однако, широко распространено мнение, что этот период очень благоприятен для экспериментов из собственным обликом.

• Третье. Покупая вещь, обязательно изучите, из какого материала она изготовлена. В вашем положении не стоит увлекаться одеждой из синтетических, не пропускающих воздух, тканей.

• Четвертое. Легкость, просторность, комфортность. Одежда не должна сковывать движения беременной женщины, зажимать область живота и груди.

• Пятое и самое главное. Всегда находитесь в гармонии с самой собой. Более подробнее читайте по ссылке: https://clutch.ua/deti/beremennost.

Приобретая одежду для беременных, вы обязательно обратите внимание на бессмысленность такого острого вопроса: «А не слишком ли это меня полнит?». Это еще один плюс обновления гардероба в вашем положении.Особенно будущую маму шопинг радует возможностью приобрести что-нибудь для своего долгожданного малыша. Зачастую, среди таких приобретений свое место находит одежда для новорожденного, детская косметика и средства гигиены, предметы мебели для детской комнаты, первая игрушка. Возможно, вам даже захочется, чтобы место для игрушек в комнате будущего малыша заняла игрушка робот. Не отказывайте себе в этом! Ведь даже, если через пару тройку лет ребенок и не оценит ваших стараний, будьте уверены, что его папа будет иметь занятие на несколько дней. И все же, тут главное не переборщить. Вы же не хотите увидеть изумленные глаза мужа, который обнаружил среди приобретенных вами вещей детский батут!

Радость от импульсивной покупки длится всего несколько минут, а продуманная покупка будет радовать еще несколько месяцев такого приятного, но быстротечного периода ожидания.