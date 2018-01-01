26 Окт

Белые ботинки: с чем носить и кому подойдут

В зимний период времени белая обувь всегда выглядит наиболее актуально. А еще модницы всегда стараются добавить в свою коллекцию ярко белый свитер, элегантное платье, изысканное пальто и модную шляпку под стать своей обуви. Сегодня купить белые ботинки женские можно в интернет магазине по указанной ссылке.

Кому лучше всего подойдут модные белые ботинки?

  1. Сразу нужно понимать, что любая белая обувь делает любого человека визуально немного ниже, именно по этой причине стилисты не рекомендуют носить ее девушкам, которые обладают небольшим ростом, а также тем людям, кто всегда пытается выглядеть немного стройнее, чем есть на самом деле.
  2. Современные белые ботинки скорее всего не впишутся в гардероб истинных поклонниц исключительно классического стиля. Обувь этого цвета отлично подойдет к эпатажному образу, который способен привлечь общее внимание.

С чем лучше всего носить белые ботинки?

  1. В первую очередь белые ботинки подойдут темдевушкам, которые любят эксперементировать с гардеробом и постоянно создавать новые образы. Стилисты рекомендуют объединить эту обувь с модными цветными брюками ярких оттенков (отлично смотрится клетка), а еще обтягивающими узорчатыми джинсами в добавок со свободной рубашкой либо модным свитером. В данном случае рекомендуется отдавать свое предпочтение ботинкам с молочным либо слегка бежеватым оттенком, какие не будут слишком выделяться по отношению к другим цветам.
  2. Девушки, которые предпочитают больше всего классические либо спокойные образы, стилисты советуют сочетать ярко белые ботинки с элегантными черными либо коричневыми леггинсами, а еще отлично будут смотреться свободные однотонные блейзеры.
  3. Если Вам необходимо создать эксцентричный образ и поразить всех своим изяществом, рекомендуется применять черно-белые ботинки известных брендов. Они будут просто великолепно смотреться в комбинации с современной тельняшкой и ярко черными полностью обтягивающими брюками. Также этот образ можно дополнить различными аксессуарами исключительно благородных оттенков и сочетать с сумкой либо вычурным браслетом. 

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