Белое летнее платье для полных

Прекрасный вариант летнего гардероба белое платье. Женственный образ девушки в белом несет в себе нежность и невинность, символизирует чистоту. Разнообразие фасонов и наличие большого количества оттенков позволит любой девушке или женщине подобрать правильное платье, уместное в разных жизненных обстоятельствах.

При покупке летнего белого платья больших размеров, фото которых украшают различные журналы стоит отдать предпочтение натуральным тканям. Шелковые платья, а также льняные или сшитые из вискозы будут выглядеть безукоризненно, благодаря качеству тканей. Для повседневного ношения можно подобрать модели из тонкого трикотажа. Покрой и длину платья следует подбирать в зависимости от стиля одежды девушки и особенностей ее фигуры.

Маленькое белое платье

Именно оно стало заслуженным конкурентом черному. Маленькое белое платье легко сочетать в разных образах и надевать буквально с чем угодно. Его универсальность не подвергается сомнениям. Белый базовый цвет служит фоном для воплощения самых невероятных образов.

Платье в пол

Легкое и струящееся платье макси станет прекрасным вариантом для летнего жаркого дня. В качестве вечернего туалета стильное платье в пол стоит дополнить украшениями пастельных оттенков, которые подчеркнут тонкий вкус девушки. Такой наряд подойдет и для собравшейся под венец невесты и для торжественного вечера. Из аксессуаров лучше выбрать стразы, кристаллы или драгоценности.

Кружевное платье

Кружевное платье подчеркнет женственность и элегантность его обладательницы. Отправившись на романтическое свидание в платье из кружева, девушка станет воплощением сексуальности. В платье с кружевной отделкой можно отправиться и на прогулку с друзьями. Не следует увлекаться аксессуарами, кружево смотрится нарядно и не нуждается в дополнительных украшениях.

Короткое платье

Подчеркнет идеальную фигуру и стройные ноги короткое платье, оно подойдет как для торжественных случаев, так и для ношения в повседневной жизни. Аксессуары следует подбирать в зависимости от фасона.

Платье без бретелей

Легкое и открытое платье-сарафан спасет от жары. На загорелой, оттененной белым цветом, коже прекрасно будет смотреться красивое ожерелье.

Подобрав украшения, шляпку или шелковый палантин, платье без бретелей легко превратить в наряд для вечера.

Для особы любого возраста и с любыми формами выбор белого платья откроет массу возможностей для создания очаровательных летних образов. А самые красивые и модные платья для полных вы сможете найти в нашем интернет-магазине.