Удобство и долговечность любой одежды зависит от типа использованной ткани. Текстильный рынок пестрит различными типами тканей, каждая из которых имеет определенные особенности и преимущества. Широкий ассортимент тканей в магазине alltext.com.ua, который постоянно пополняется модными новинками, включает высококачественные материалы, представленные по доступным ценам со скидками. Достаточно лишь подобрать подходящий тип ткани в зависимости от предмета гардероба, пошив которого планируется.

Критерии выбора ткани

При выборе ткани в первую очередь учитывают состав, который определяет основные характеристики материала и возможность использования ткани для пошива того или иного изделия:

Хлопковые ткани, включающие более двух десятков разновидностей, представляют собой популярный натуральный материал, который отличается мягкостью и прочностью, но легко и быстро сминается.

Ткани, содержащие полиэстер, выделяются прочностью, хорошо держат форму, поэтому из них получается красивая одежда с различными драпировками и плиссе. Материал не выгорает и практически не мнется. Отлично подходит для зимней и демисезонной одежды.

Материал, содержащий шерстяные волокна, приятен на ощупь, хорошо сохраняет тепло, поэтому используется для пошива зимних деталей гардероба. Шерстяная одежда характеризуется прочностью и долговечностью, но после стирки может давать усадку, что обязательно нужно учитывать при пошиве.

Шелк – легкий и упругий натуральный материал, который оптимально подходит для платьев и блуз. Хорошо пропускает воздух и вызывает приятное ощущение прохлады, поэтому часто используется для пошива летней одежды.

Кружево – прозрачная ажурная ткань, которая подходит для дизайна нарядной одежды. Платье может быть полностью пошито из мягких и эластичных кружев или иметь отдельные кружевные элементы, например, рукава или спину.

Где заказать качественную ткань

Интернет-магазин Alltext предлагает широкий ассортимент высококачественных тканей, с которыми можно ознакомиться в каталоге. Среди большого выбора не составит труда подобрать материал для пошива детской, мужской и женской одежды на все сезоны. Каждый товар имеет подробные характеристики и фото, что поможет сделать правильный выбор.

Ткани представлены по доступным ценам, а при оптовых заказах предоставляются дополнительные выгодные скидки. Доставка заказов осуществляется курьерскими службами в любой город.

Источник: www.alltext.com.ua