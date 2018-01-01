Ассортимент одежды для женщин в интернет-магазине Lavira-Shop

Женская одежда больших размеров «Лавира»: стиль и возможности

Одежду для полных женщин производят десятки российских фабрик. Как правило, их продукция попадает в специализированные магазины с которыми заключены договоры. Однако пополнение ассортимента далеко не всегда происходит на регулярной основе, а в некоторых случаях новые коллекции не выставляются, пока старые не будут проданы. Чтобы дать женщинам и девушкам с пышными формами возможность выглядеть стильно и пополнять гардероб каждый сезон, фабрика «Лавира» открыла свой интернет-магазин, где предлагается модная одежда больших размеров в розницу. Обширный каталог и современный сервис открывают новые возможности для беспроблемного создания актуальных образов.

Особенности моделей от «Лавира»

Ассортимент одежды в интернет-магазине компании отличается впечатляющим разнообразием. В каталоге представлено около 20 коллекций блузок, платьев, брюк, пальто и кардиганов. Повседневные и праздничные вещи распределены по разделам, что значительно облегчает поиск нужной модели.

Основные приоритеты фабрики в создании одежды для полных женщин – ориентация на модные тренды, комфорт и высокое качество исполнения. Чтобы полностью соответствовать заданным принципам, «Лавира» уделяет максимум внимания следующим моментам:

Тщательная адаптация актуальных фасонов к особенностям женской фигуры с пышными формами. Дизайнеры разрабатывают лекала, позволяющие добиться безупречного силуэта и модного образа.

Коррекция кроя для максимально комфортной посадки. В ходе создания одежды от «Лавира» специалисты стараются достичь бескомпромиссного удобства даже для тех, кто ведет активный образ жизни.

Правильный подбор тканей. Одежда от фабрики «Лавира» шьется из в меру плотных и хорошо тянущихся материалов, которые хорошо держат форму. Благодаря износостойкости и качественному составу такие ткани долго сохраняют цвет и фактуру.

При ответственном подходе ко всем этапам производства одежда для полных женщин от «Лавира» отличается невысокой стоимостью.

Сервис от «Лавира»: оплата и доставка

В интернет-магазине Lavira-Shop созданы все условия для ваших комфортных покупок. В их числе:

возможность оплаты несколькими способами – наличными, картой, безналичным переводом на счет;

различные варианты доставки по всей России и за рубеж – почтой, курьером, через пункты выдачи;

возможность частичного выкупа заказа.

Плата за доставку может не потребоваться в случае обязательного выкупа всех вещей – для Москвы и области или при покупке без примерки на сумму свыше 3999 рублей – для других городов России.