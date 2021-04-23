Апостилирование официальных документов — что это такое?

Апостилирование официальных документов – название правового режима по признанию бумаг для использования за границей оформленными по всем правилам. Апостиль появился как альтернатива консульской легализации, универсальная процедура по подтверждению оригинальности, юридической силы иностранных документов. Процедура требует намного меньше времени, апостиль может применяться в разных странах. Как пример – апостилированное свидетельство о прохождении курсов, аттестат имеют полную официальную силу. Если документ был получен в Украине и не был апостилирован, то в других государствах его просто не примут к рассмотрению.

Где пройти процедуру апостилирования

Украина четко определяет перечень органов, которые имеют право проставлять апостиль на официальные бумаги. Это Министерства иностранных дел, науки и образования, юстиции. При выборе органа для обращения учитывайте тематику документов. Апостилирование справки о несудимости вам выполнят в Министерстве юстиции, диплом, свидетельство о переподготовке – в Министерстве образования и науки. Можно обращаться не лично, а по доверенности.

Что дает апостилирование

Прохождение процедуры апостилирования делает подпись лица, подписавшего справку, свидетельство или любой другой документ достоверный. Также апостилированная бумага по умолчанию подтверждает аутентичность штампа или печати, которые использовались для скрепления.

Как выглядит апостилированный официальный документ

Апостилированная бумага содержит штамп не менее 10*10 см, который проставляется непосредственно на ней или подшитом отдельном листе бумаге. Для апостилирования официальная документация должна соответствовать гособразцу, действующему в стране на момент проведения процедуры. Соответствие справок, свидетельств, других официальных бумаг проверяет уполномоченное лицо. Этот же специалист проверяет наличие доверенности, если она нужна. Проведение апостилирования говорит о том, что все было в порядке.

Официальный регламент определяет этапы, порядок проведения процедуры. Так апостилирование невозможно для неоригинальных свидетельств, аттестатов, пр. Справка или другая бумага должны быть предоставлены строго в оригинальном формате, доверенность тоже не может быть копией.

Другие важные моменты

Апостилирование не будет выполнено для бумаг, которые:

предназначаются для использования в стране, пока что не вошедшей в состав Гаагской конвенции;

сложночитаемые (например, были повреждены);

написаны либо подписаны карандашом (официальный бланк всегда должен быть оформлен по правилам, содержать печать, а справка подписываться ручкой);

содержат дописи, исправления;

относятся к категории учебных планов, архивных справок, не заверены гербовыми печатями, не содержат подписей ответственных лиц;

оформлены с другими нарушениями, которые были обнаружены и являются препятствием к апостилированию.

Если все в порядке, оформление апостилированной документации будет осуществлено после обращения.