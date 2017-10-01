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Анджелина Джоли : новый фильм или реальность наших дней

1 Октябрь 2017
Категория: Популярное

Анджелина Джоли – голливудская звезда мирового уровня. Во время одного из интервью Джоли отметила, что когда ты занят гуманитарной работой, то начинаешь осознавать, что политика является частью этого большого процесса, и на нее стоит обращать необходимое внимание. На уточняющие вопросы журналиста, а готовы ли Анджелина Джоли стать политиком, сама Джоли ответила достаточно туманно: «Я открыта для этого».

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При этом сама актриса отмечает, что честно она не знает, в какой роли может быть полезной. Хотелось бы отметить, Анджелина Джоли является послом доброй воли Организации Объединенных Наций и руководитель нескольких благотворительных фондов, а так же Анджелине Джоли был присвоен титул дамы за ее гуманитарную деятельность. Елизавета II вручила ей Большой крест ордена святого Михаила и святого Георгия.

Кроме этого, специалисты отмечают, что на последней съемки для журнала Vanity Fair, Анджелина была представлена в образе железной леди, получился очень сдержанный и завораживающий, опасно завораживающий образ.

Хотелось бы так же отметить, что ранее Джоли полностью отрицала возможность ее участия на политической арене, сейчас на вопрос: « Видите ли Вы себя в политике», – мы получаем положительный ответ.


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