Появление частиц крови в моче – гематурия, свидетельствует о расстройствах в мочеполовой системе организма. Для здорового человека нормальными считаются анализы на гематурию, если:

общий анализ мочи – содержание эритроцитов единично, не превышает трех в поле зрения (микроскопа);

проба мочи по Нечипоренко – на 1 мл урины приходится не более, чем 1000 единиц эритроцитов.

Классификация гематурии

Кровь в анализах может возникнуть не только в результате заболевания. Иногда частицы крови выделяются в урину после активных физических нагрузок, в результате травмы. В таких случаях кровянистые выделения возникают в течение нескольких часов после тренировки. Пациент обычно не испытывает боли или дискомфорта. При повторном обследовании на содержание в моче эритроцитов – анализы показывают норму.

Если повторные анализы мочи на гематурию положительны, необходимы дополнительные обследования, которые включают: анализы крови, УЗИ, МРТ, цистоскопии и другие, по назначению врача.

Если кровь в урине появляется периодически, то такое состояние может свидетельствовать о злокачественных новообразованиях в организме. В группу риска входят мужчины старше 50 летнего возраста, работающие на вредных производствах. Наиболее часто ими являются курильщики.

Гематурия характерна для заболеваний:

почечные патологии – нефропатия, инфекции почек или простаты, камни, опухоли;

значительные физические нагрузки;

травмы мочевого пузыря (катетеризация, цистоскопия),

нарушения метаболизма;

радиоактивные поражения;

клеточная анемия;

плохая свертываемость крови;

при приеме некоторых лекарственных средств (варфарин, цитостатики).

Как собирать анализ

Для анализа на гематурию собирается средняя порция мочи. Для этого, утром, после пробуждения необходимо тщательно промыть половые органы без гигиенических средств, и аккуратно их промокнуть салфеткой. Затем нужно выпустить первую порцию мочи в унитаз, подставить стерильную тару под среднюю струю, последнюю тоже следует пропустить. Плотно закупорить тару и передать в лабораторию.

При подтверждении пробы врачи часто назначают «трехстаканный сбор». Для этого, урина в начале, середине и конце собирается последовательно в три стерильные емкости. Наличие эритроцитов в моче помогает диагностировать уровень локализации патологии мочевыводящих путей (верхние, средние или нижние).