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Альтернативная медицина

20 Декабрь 2016
Категория: Популярное

Альтернативная медицина включает в себя любую целительную практику, которая используется вместе с народной медициной. Каждый вид альтернативной медицины предлагает свои мудрости и специальности. Существует 5 основных групп альтернативной медицины, и сейчас мы о них поговорим. Альтернативные медицинские системы Это определенные системы применения различных методов лечения, которые приводят к положительному результату. Но таких систем осталось очень мало из-за своей неэффективности. Есть и те, которые распространены и по сей день, это – китайская народная медицина, аюрведа, гомеопатия и природная медицина.

Система ум-тело. Смысл этой группы альтернативной медицины в том, чтобы повышать способности ума, для положительного влияния на функции организма. Самые распространенные: медитация, молитва, психическое исцеление, танец, искусство или танец. Так же сюда на половину можно отнести йогу. Биологические терапии Терапии, протекающие с использованием только чистых биологических продуктов, в основном это – травы и другие продукты питания. Это так называемые естественные терапии, направленные на научно непроверенные методы лечения. Физические манипуляции с телом. Самым распространенным из данной группы, является массаж. Менее распространена и остеопатия. Ну а если наблюдается задержка речевого развития у детей лечение, то Вам следует обратиться по указанной ссылке. Думаю, тут понятен смысл и в подробном описании не нуждается. Энергетические терапии – это такие терапии, которые используются с применением сил энергетических полей.

Терапия биополем — это еще не доказано, но смысл в том, чтобы использовать якобы окружающее нас энергетические поля и использовать их во благо организма. Например: цигун и бесконтактный массаж. Самые распространенные виды альтернативной медицины и их значение. Акупунктура Возникла в Китае, считают, что ваша жизненная энергия или «ци» движется по каналам (меридианам) во всем теле. Если вы здоровы, «ци» передвигается по всему телу в гармоничной манере. Когда вы больны или эмоционально неуравновешенны, то поток «ци» прерывается из равновесия. Чтобы восстановить равновесия, используется иглоукалывание — крошечные иглы вставляются в тело по точкам меридиана, чтобы стимулировать поток «ци». Китайцы верят, что болезни можно лечить, регулируя поток энергии в организме.

Акупрессура. Еще один традиционный китайский метод лечения. Методика использует тот же принцип, как и акупунктура. Только акупрессура использует физическое надавливание на точки меридиан, вместо игл, для стимуляции «ци. Ароматерапия Использует растения или их соки для вдыхания или пассивного дыхания человеком. Например, эфирное масло, обладающее ароматическими свойствами, способствует улучшению психологического и физического благополучия человека. Аромат эфирного масла влияет на функции головного мозга, активирует лимбическую систему мозга и его область, отвечающую за эмоции.

Аюрведа. Слово означает «наука жизни». Аюрведа – система, ориентированная на достижении каждой личности гармонии. Она берет свое начало в Индии. Основной целью Аюрведы является гармонизация и баланс тела, ума и духа, для предотвращения болезней и полного здоровья организма. Аюрведа предполагает лечение физического и психического здоровья, избавляя тело от вредных веществ. Китайские травяные лекарства Используются для лечения, а так же профилактики заболеваний. В традиционной китайской медицине, каждый «коктейль» из трав, составляется для каждого недуга разный.

Фитотерапия. Другими словами – траволечение. Использует лечебные травы или части растений: листья, цветы, стебли и корни. Фитотерапия ориентируется на извлечение из каждого растения активного вещества, которое и является лечащим. Массаж Данный вид альтернативной медицины направлен на улучшение циркуляции крови, снижение напряжения, боли и усталости. Массаж широко распространен и по сей день. Медитация Одна из форм альтернативной медицины. Медитация использует метод мышления для гармонии психического и физического здоровья. Предполагается, что этот метод способствует гармонизации всех процессов в организме, с помощью мысли. Существует много видов медитации, например: трансцендентальная медитация, буддийская медитация и т.д.


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